December je čas zaključkov in novih začetkov. Ob prazničnih praznovanjih v krogu najbližjih, se marsikdo ozre na preteklo leto in si zastavi nove cilje. A ne pustite, da bi ostalo le pri načrtih, zgradite pot do uresničitve tudi z naložbenim zavarovanjem.

Morda sanjate o nepozabnem dopustu, novem avtomobilu, večjem stanovanju, o povečani družini ali pa razmišljate o dolgoročnih ciljih, kot sta finančna varnost v zrelih letih ali zagotavljanje varne prihodnosti vaših otrok.

Ne glede na to, kakšni so vaši kratkoročni ali dolgoročni cilji, si lahko z eno samo odločitvijo zagotovite uresničitev svojih želja. Sklenite naložbeno zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST, ki združuje odgovorno varčevanje in gradi vaš finančni kapital trajnostnih naložbah, ter življenjsko zavarovanje, ki vam in vašim najdražjim zagotavlja finančno varnost za prihodnost.

Katere cilje želite uresničiti?

Zakaj bi stari slovenski pregovor "Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri" veljal samo za obveznosti? Večkrat bi ga morali prenesti tudi na dejavnosti, ki nam dajejo občutek zadovoljstva. Ne odlašajte torej pri izpolnjevanju svojih želja, spremenite jih v cilje, nato pa poskrbite za njihovo uresničitev še danes.

Kratkoročni cilji so lahko na dosegu roke

Po napornem letu si mnogi želijo sprostitve in raziskovanja novih krajev. Načrtovanje sanjskega potovanja je lažje, če imate na voljo finančno zalogo, ki ste jo vnaprej načrtovali prav za ta namen. Z naložbenim zavarovanjem ODGOVORNA PRIHODNOST lahko postopoma varčujete za prihodnje počitnice, ne da bi občutno obremenili svoj družinski proračun.

Morda vaš stari avto že kaže znake utrujenosti ali pa si želite nekaj zanesljivejšega in varčnejšega. Nakup avtomobila je velika finančna obveznost, ki jo je mogoče omiliti s pravočasnim varčevanjem. Naložbeno zavarovanje vam omogoča, da načrtno ustvarjate prihranke, ki jih lahko po potrebi dvignete.

Foto: Generali zavarovalnica

Življenjske potrebe se s časom spreminjajo. Ko se družina poveča, pogosto potrebujemo več prostora. Morda pa si želite udobnejšega stanovanja, bivanje v bližini svojega delovnega mesta. Pravočasni prihranek vam lahko še kako olajša odločitev za nakup novega stanovanja. Z naložbenim zavarovanjem se boste lažje približali tudi temu cilju.

Zaupajte nam svoje cilje in osvojite dva tisoč evrov Kaj pa so vaši cilji? Pri zavarovalnici Generali so pripravili nagradno igro, v kateri lahko z malo sreče osvojite 2000 evrov. Vse, kar morate storiti, je, da z njimi delite svoje cilje, in že boste sodelovali v nagradni igri ter se potegovali za dva tisoč evrov. S tem boste gotovo bližje uresničitvi vašega naslednjega cilja.





Za dosego dolgoročnih ciljev poskrbite danes

Čas hitro mineva, prihodnost pa bo tu hitreje, kot si mislite. Zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST omogoča postopno varčevanje za starost, kar vam bo omogočilo, da boste tudi v življenjskem obdobju po upokojitvi ohranili želeni standard življenja.

Še več, z njim lahko poskrbite tudi za varno prihodnost svojih otrok. To je še en primer dolgoročnega cilja, k uresničitvi katerega lahko pot začrtate že danes. Morda želite svojim otrokom omogočiti študij v tujini ali pa jim želite pomagati pri nakupu prvega stanovanja. Naložbeno zavarovanje omogoča, da s postopnim varčevanjem oblikujete prihranke, ki jih bodo vaši otroci lahko uporabili, ko bodo najbolj potrebovali finančno podporo.

Kako vam naložbena zavarovanja pomagajo doseči cilje?

ODGOVORNA PRIHODNOST je naložbeno zavarovanje z obročnim plačevanjem premije, namenjeno osebam, starim med 14 in 65 let. Omogoča namensko varčevanje za uresničitev zadanih ciljev ter hkrati zagotavlja življenjsko zavarovanje. Z rednimi vplačili tako postopoma gradite finančno zalogo, ki jo lahko kadarkoli uporabite za svoje cilje, pa naj gre za kratkoročne ali dolgoročne.

Foto: Generali zavarovalnica

Poleg tega se bodo z omenjenim naložbenim zavarovanjem vaša sredstva plemenitila v trajnostnih naložbah.

Možnosti za potencialno višje donose

Naložbeno zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST je primerno za vse, ki so pripravljeni prevzeti določeno naložbeno tveganje v zameno za potencialno višje donose.

Na voljo sta dve vrsti naložb:

Inovativen izbor : se osredotoča na trende staranja prebivalstva, inovacije v medicini, tehnološki napredek (vključno z umetno inteligenco in kvantnimi računalniki) ter rast srednjega sloja v dveh največjih državah na svetu, v Indiji in na Kitajskem.

: se osredotoča na trende staranja prebivalstva, inovacije v medicini, tehnološki napredek (vključno z umetno inteligenco in kvantnimi računalniki) ter rast srednjega sloja v dveh največjih državah na svetu, v Indiji in na Kitajskem. Stabilni izbor: primeren je za tiste, ki si želijo stabilno in varno naložbo tudi v nepredvidljivih časih. Večji del premoženja (60 odstotkov) je naložen v obveznice, del pa v globalne delnice za dodatno donosnost.

PaketDom. To pomeni, da lahko ob sklenitvi zavarovanja s tem paketom za deset let zavarovalnica Generali vsako leto prenese 25 odstotkov plačane letne premije z domskega zavarovanja na vašo polico naložbenega zavarovanja ODGOVORNA PRIHODNOST. To omogoča dodatno povečanje vaših prihrankov brez dodatnih stroškov. Posebna prednost je možnost povezave z domskim zavarovanjemTo pomeni, da lahko ob sklenitvi zavarovanja s tem paketom za deset let zavarovalnica Generali vsako leto prenese 25 odstotkov plačane letne premije z domskega zavarovanja na vašo polico naložbenega zavarovanja ODGOVORNA PRIHODNOST. To omogoča dodatno povečanje vaših prihrankov brez dodatnih stroškov.

Prednosti naložbenega zavarovanja ODGOVORNA PRIHODNOST

Foto: Generali zavarovalnica

Naložbeno zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST zavarovalnice Generali ima številne prednosti:

Varnost : Vaši najbližji so zaščiteni, tudi če se vam zgodi kaj nepričakovanega.

: Vaši najbližji so zaščiteni, tudi če se vam zgodi kaj nepričakovanega. Preprosto varčevanje : Z rednimi vplačili postopoma gradite finančno zalogo, ne da bi občutno obremenili svoj proračun. Mesečno vplačilo lahko znaša tudi le 40 evrov.

: Z rednimi vplačili postopoma gradite finančno zalogo, ne da bi občutno obremenili svoj proračun. Mesečno vplačilo lahko znaša tudi le 40 evrov. Strokovno upravljanje naložb : Naj vam skrb za naložbe ne krati spanca, zanje bodo poskrbeli finančni strokovnjaki, medtem ko boste vi snovali nove cilje.

: Naj vam skrb za naložbe ne krati spanca, zanje bodo poskrbeli finančni strokovnjaki, medtem ko boste vi snovali nove cilje. Enostaven pregled nad premoženjem : – brezplačna uporaba spletnega portala Moj Generali za pregled police in nadzor nad premoženjem.

: – brezplačna uporaba spletnega portala Moj Generali za pregled police in nadzor nad premoženjem. Dostopnost sredstev : na voljo je tudi možnost dviga dela privarčevanih sredstev (predujem).

: na voljo je tudi možnost dviga dela privarčevanih sredstev (predujem). Izplačilo bonusov: Pri zavarovalnici Generali zvestobo nagrajujejo tudi s pripisom bonusov za vsakih 5 let varčevanja.

S sklenitvijo naložbenega zavarovanja do 5.000 evrov Vsi, ki boste podpisali ponudbo za zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST najkasneje do 31. 5. 2025 in boste imeli izdelano polico najkasneje do 30. 6. 2025, lahko sodelujete tudi v nagradni igri za 5000 evrov ali 500 evrov dodane premije, ki jo bodo pri zavarovalnici Generali naložili na vaš račun v obliki izrednega vplačila.





Iz nagradnega sklada bodo podelili: enkrat nagrada: 5000 evrov dodatne premije (izredno vplačilo) v naložbenem zavarovanju ODGOVORNA PRIHODNOST ter

desetkrat nagrada: 500 evrov dodatne premije (izredno vplačilo) v naložbenem zavarovanju ODGOVORNA PRIHODNOST.