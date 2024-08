Družba Gen energija je predstavila, za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK2), relevantno dogajanje na Češkem. Tam so namreč julija za širitev jedrske elektrarne Dukovany z dvema novima jedrskima reaktorjema izbrali južnokorejskega dobavitelja KHNP. Ta je, poleg ameriškega Westinghousa in francoskega EDF, eden izmed treh potencialnih dobaviteljev tehnološke opreme za JEK2. Tudi na Češkem so izbirali med omenjenimi ponudniki, sta se pa oba neizbrana ponudnika na odločitev pritožila.

Generalni direktor Gen energije Dejan Paravan je na srečanju z novinarji pojasnil, da je češka vlada postavila jasne kriterije za izbiro dobavitelja, KHNP pa je oddal najboljšo ponudbo po vseh ocenjenih kriterijih. Gre za reaktor z močjo 1000 megavatov (MW), ki je finančno ocenjen na 7,9 milijarde evrov. To je s stališča investicijske vrednosti projekta pomembno tudi za Slovenijo, kjer je interna ocena ekonomike Gen energije pokazala, da bi en blok jedrske elektrarne z identično močjo stal približno 9,3 milijarde evrov. Ker bodo na Češkem hkrati gradili dva reaktorja, je cena na enoto ustrezno nižja.

"Naša preliminarna ocena investicije je praktično identična češki. To potrjuje, da so naše napovedi o ceni gradnje realne," je dejal. Ob tem je izpostavil, da je v teku mednarodna recenzija, ki bo preverila vse izračune ter uporabljene predpostavke ekonomike. Napovedal je, da bo končana pred novembrskim posvetovalnim referendumom o JEK2.

Paravan je poudaril, da bo to prvi projekt gradnje korejskega dobavitelja v Evropi. Pričetek gradnje je predviden leta 2029, 60 odstotkov investicije pa bodo pokrili s sodelovanjem čeških podjetij. Po Paravanovih besedah so slovenska podjetja doslej izrazila interes, da lahko prispevajo prek 37 odstotkov investicije. "Imamo še kar nekaj prostora, da slovenska industrija pomembno prispeva k projektu," je dejal.

Dotaknil se je tudi seznama poročil in študij, ki jih GEN energija za zagotovitev potrebnih informacij pred predvidenim posvetovalnim referendum o izvedbi projekta JEK2 pripravlja na zahtevo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Pojasnil je, da so na spletni strani www.jek2.si nedavno objavili še tri študije, medtem ko bodo ostale objavili skladno z začrtano časovnico pred začetkom referendumske kampanje.

V Gen energiji zatrjujejo, da se zavedajo pomembnosti informiranja javnosti, ki je ključna ob tako pomembnem projektu. Poleg znanja lastnih strokovnjakov z različnih področij družba skladno s potrebami naroča tudi študije zunanjih strokovnjakov, ki pomagajo pri ključnih odločitvah v povezavi s projektom JEK2. V luči tega je poslovni direktor Gen energije Bruno Glaser predstavil seznam že objavljenih javnih naročil, ki se trenutno izvajajo. Med drugim so tako v postopku izbora izvajalca za pripravo študij ocene širših ekonomskih vplivov projekta JEK2 ter ponovne evaluacije 10.000-letne poplave in največje možne poplave reke Save in Potočnice. V naslednjem obdobju so načrtovani še izvedba študija tehnične izvedljivosti, varnostno poročilo za lokacijo, celovita presoja vplivov na okolje, študija variant, pa tudi javni razpis za izdelavo dokumentacije za izvedbo državnega prostorskega načrtovanja JEK2.

Danes so predstavili tri nove študije o izvedljivosti, varnosti in drugih vidikih projekta JEK2. Prva se nanaša na poplavno varnost. Kot je pojasnila Pia Fackovič Volčanjk integralne karte razredov poplavne nevarnosti kažejo, da pretoki Save in drugih bližnjih vodotokov v nobenem primeru ne morejo ogroziti predvidene lokacije drugega bloka.

Svetovne zaloge urana zadostujejo za najmanj 130 let

Drugo poročilo se nanaša na oceno finančnih in varnostnih tveganj, povezanih z uvozom jedrskega goriva. Kot je poudarila Kaja Zupančič, jedrsko gorivo v primerjavi z elektrarnami na tekoča, plinasta ali trdna fosilna goriva predstavlja razmeroma majhen delež stroškovne cene električne energije. Sloveniji zanesljivo oskrbo z jedrskim gorivom po njenih besedah zagotavlja tudi članstvo v organizaciji Euratom. Na svetovni ravni so po njenih navedbah na voljo zadostne zaloge urana za podporo nadaljnji uporabi jedrske energije ter za pomembno rast jedrskih kapacitet za proizvodnjo električne energije in druge namene. Glede na trenutne letne potrebe po uranu identificirani viri zadostujejo za več kot 130 let. Če bi izkoriščali vse konvencionalne in nekonvencionalne vire, bi se čas, za katerega zadostujejo znane zaloge, podaljšal na več kot 300 let, je dejala.

Pomemben del projekta JEK2 so tudi možnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki nastanejo med obratovanjem in po zaključku življenjskega cikla elektrarne z izrabljenim jedrskim gorivom. Na to se nanaša tretja študija, ki je po besedah Eve Bahčič pokazala, da bodo objekti za odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Sloveniji v času obratovanja JEK2 že zgrajeni in vzpostavljeni, vendar bo treba ustrezno povečati njihove zmogljivosti. Tudi ravnanje z visoko radioaktivnimi odpadki bo po tehnološki plati sledilo že razvitemu modelu ravnanja. Za izrabljeno gorivo je načrtovano suho skladišče, ki bo služilo potrebam obratovanja jedrske elektrarne in se bo nahajalo znotraj ograje JEK2 ter se bo prostorsko načrtovalo in umeščalo v prostor skupaj z JEK2.