Brez digitalizacije in upravljanja z energijo ne moremo govoriti o trajnostnih stavbah

Schneider Electric si nenehno prizadeva preoblikovati način, kako stavbe upravljajo z energijo, z jasnim ciljem zmanjšati porabo energije, izboljšati zmogljivost opreme in povečati udobje uporabnikov. S svojimi inovativnimi rešitvami so vodilni na poti v bolj trajnostno prihodnost. Preberite si intervju z Arthurjem Vašarevićem, generalnim direktorjem SE za Hrvaško in Slovenijo.

Arthur Vašarević, generalni direktor SE za Hrvaško in Slovenijo. Foto: SCHNEIDER ELECTRIC, D.O.O.

Schneider Electric ima dolgo zgodovino na področju energetike in avtomatizacije in je danes vodilni na omenjenih področjih. Kako vidite vlogo Schneider Electrica v novih trendih upravljanja z energijo v stavbah?

Schneider Electric je bil vedno v ospredju inovacij na področju energetike, a danes opažamo potrebo po inovacijah na področju trajnosti. Naša vloga je pomagati lastnikom in upraviteljem poslovnih, industrijskih in stanovanjskih stavb pri doseganju največje učinkovitosti pri upravljanju z energijo, ne le za zmanjšanje stroškov, temveč tudi za ohranjanje virov in boj proti podnebnim spremembam. Z uvedbo sistemov za upravljanje z energijo znotraj naših obstoječih rešitev, kot so sistemi za upravljanje stavb (BMS), pomagamo organizacijam zmanjšati emisije CO2, optimizirati porabo energije in povečati produktivnost.

Kako pomembna so v resnici vprašanja kakovosti električne energije za delovanje in učinkovitost zgradb?

Številni upravitelji stavb se osredotočajo izključno na mehanske sisteme, kot je HVAC, vendar ima lahko težava s kakovostjo električne energije prav tako resen vpliv. Več kot polovica izpadov opreme v stavbah je posledica energetskih težav – kot so nihanja kakovosti električne energije, napajanja, sunki in podobno. S svojimi naprednimi sistemi upravljanja z energijo Schneider Electric pomaga prepoznati te težave, kar na koncu zmanjša nenačrtovane stroške in podaljša življenjsko dobo opreme.

Kakšno vlogo imajo sistemi BMS pri upravljanju z energijo?

Tradicionalni sistemi za upravljanje stavb ali BMS se osredotočajo na mehanske vidike stavbe, kot so ogrevanje, prezračevanje in razsvetljava. Vendar pa gremo še korak dlje z integracijo sistemov za upravljanje z energijo v BMS, ki zagotavlja popoln pregled tako nad mehanskimi kot energetskimi sistemi. Ta celovita preglednost omogoča optimizacijo porabe energije, kar neposredno vpliva na obratovalne stroške in trajnost. Naš pristop omogoča upravnikom stavb, da hitreje prepoznajo težave in jih rešijo, preden pride do večjih okvar, s čimer zmanjšajo znatne izgube ali preprosto preprečijo zmanjšanje produktivnosti in učinkovitosti.

Kako energija in trajnost vplivata na dolgoročne poslovne rezultate in grajenje zadovoljstva uporabnikov?

Energetska učinkovitost in trajnost sta konkurenčni prednosti. Po raziskavah lahko boljša osvetlitev in prezračevanje povečata produktivnost zaposlenih za do 23 odstotkov, medtem ko lahko slabe ambientalne razmere v stavbah zmanjšajo njihovo učinkovitost za 4 odstotke v hladnejših razmerah in celo za 6 odstotkov v toplejših. Zato ne govorimo le o znižanju stroškov, ampak tudi o izboljšanju delovnega okolja, ki neposredno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov, pa naj gre za zaposlene ali stranke.

Tukaj je primer s Hrvaške. V podružnici Decathlona na Hrvaškem smo implementirali sistem EcoStruxure Energy Hub za spremljanje porabe električne energije, da bi spremljali porabo energije na ravni posameznih poslovalnic in naprav z največjo porabo ter ugotovili, kje so možne prihranki. V prvi fazi projekta je bil implementiran sistem EcoStruxure, povezan z brezžičnimi senzorji Power Tag za merjenje energije. Uspešno so bila izvedena merjenja gibanja največjih HVAC porabnikov, torej sistemov za ogrevanje, hlajenje, čiščenje zraka, razsvetljavo itd. Zbrani podatki so bili shranjeni v aplikaciji EcoStruxure Energy Hub in so pokazali, kjer je bil sistem blokiran, zaradi česar je bila poraba precej večja od načrtovane.

Z implementacijo sistema EcoStruxure Energy Hub, ki izvaja stalni nadzor, je omogočen dostop do informacij o energetskih trendih v poslovalnicah v realnem času, kar omogoča sprejemanje pravilnih odločitev in učinkovito upravljanje z energijo v poslovalnicah. Prav tako imajo zdaj možnost prepoznati odjemalce, ki porabijo več energije od načrtovane in jih lahko preventivno izklopijo, da zmanjšajo dejansko porabo in optimizirajo vire.

Spremljanje porabe posameznih sistemov in primerjava porabe na kvadratni meter v posamezni poslovalnici omogoča Dechatlonu transparentnost do strank in jim zagotavlja informacije o trajnosti.

Kaj bi priporočili lastnikom zgradb, ki šele začnejo uvajati sisteme za upravljanje z energijo?

Najprej bi svetoval, naj ne odlašajo z implementacijo – čas je ključnega pomena. Začnite z osnovnimi meritvami in analizami, da ugotovite dejansko porabo in možnosti za prihranke. Naša rešitev, kot je EcoStruxure Power, omogočajo lastnikom integracijo sistema za upravljanje z energijo v njihove obstoječe sisteme, kar jim omogoča postopno nadgradnjo, skladno z investicijskimi možnostmi. Treba je postaviti temelje z meritvami porabe energije in kakovosti energije, nato pa na podlagi teh podatkov prilagajati strategijo in optimizirati vire.

Zakaj je Schneider Electric vodilni v industriji upravljanja z energijo in trajnosti zgradb?

Schneider Electric je vodilni na področju digitalne transformacije upravljanja z energijo in avtomatizacije. Naša odprta IoT platforma EcoStruxure omogoča uporabnikom popoln nadzor in pregled nad porabo energije in delovanjem zgradbe. Glede na to, da zgradbe danes porabijo kar 42 odstotkov energije na svetovni ravni, naše rešitve z uporabo naprednih tehnologij in umetne inteligence z digitalno transformacijo pomagajo zmanjšati to porabo. Schneider Electric ni le tehnološki partner, ampak tudi strateški svetovalec, ki našim strankam pomaga doseči trajnost in dolgoročni poslovni uspeh.

Kakšna so vaša pričakovanja za prihodnost? Kje vidite Schneider Electric in upravljanje z energijo čez deset let?

V naslednjih desetih letih pričakujemo, da bo upravljanje z energijo postalo najpomembnejši element poslovnih strategij vseh organizacij. Schneider Electric trdo dela, da bi ostal na čelu inovacij na tem področju, in zagotavlja, da komercialne, industrijske in stanovanjske stavbe postanejo energetsko samostojne, pametnejše in trajnostne. Naša vizija je, da gradbeništvo ne bo zgolj porabljalo manj energije, temveč bo aktivno prispevalo k proizvodnji energije in zmanjšanju emisij. Pričakujemo napredek v uporabi obnovljivih virov energije, pa tudi pomemben napredek v tehnologijah za optimizacijo porabe in energetsko učinkovitost. Schneider Electric je dokazal, da ima ključno vlogo v tem procesu in je pripravljen prispevati s svojimi sposobnostmi in strokovnostjo še bolj in močnejše.

Naročnik oglasnega sporočila je SCHNEIDER ELECTRIC, D.O.O.