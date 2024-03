Bojan Pravica: Cena zlata še ni dosegla vrednosti zlata

Bojan Pravica, uspešni slovenski podjetnik in finančni svetovalec, si je že leta 1973 ustvaril dom v Nemčiji. Z več kot 50-letnimi poslovnimi izkušnjami deluje kot priznani samostojni mednarodni strokovnjak v finančnem svetu. Njegova podjetja Elementum delujejo v več evropskih državah. Vsa podjetja Elementum so v družinski lasti in so združena v uglednem združenju EGIZ (Evropsko gospodarsko interesno združenje), ki v vseh državah EU omogoča ekskluzivne možnosti strateškega vlaganja v fizične plemenite kovine.

Bojan Pravica sledi poslanstvu širjenja finančnega izobraževanja v družinah in podjetjih, saj lahko tako ta bolje poskrbijo za svojo finančno varnost ter blagostanje v prihodnosti. V intervjujih pogosto poudarja pomen strasti, vztrajnosti in neustrašnosti pri doseganju ciljev v podjetništvu ter spodbuja mlade, naj sledijo svojim sanjam in se nenehno izobražujejo.

Bojan Pravica: Naložba v znanje prinaša najboljše dohodke

Bojan Pravica je slovenski podjetnik, ki že tretje desetletje pomembno sooblikuje evropske trge fizičnih naložbenih plemenitih kovin v Nemčiji, Švici, na Hrvaškem, Portugalskem in v Sloveniji. Kot lastnik vseh družinskih podjetij Elementum in direktor EGIZ je kot izkušeni finančni svetovalec postavil temelje vlaganja v plemenite kovine ter jih naredil prepoznavne kot učinkovito sredstvo za ohranjanje vrednosti in diverzifikacijo portfelja. Njegova vloga vodje družinskega podjetja Elementum ga je pripeljala do odgovornega položaja vodilnega nemškega podjetnika slovenskega porekla na trgu plemenitih kovin v EU.

Bojan Pravica se je specializiral za strateško izgradnjo, optimiziranje in zaščito premoženja s fizičnimi plemenitimi kovinami. Njegova podjetja Elementum ponujajo ekskluzivne produkte na omenjenih področjih, ki tako privatnim kupcem kakor tudi podjetjem omogočajo celovite rešitve na enem mestu – kar vključuje nakup, prodajo in skladiščenje plemenitih kovin v najbolj varovanih brezcarinskih skladiščih v Švici. S svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem je pritegnil zaupanje finančno izobraženih ljudi in podjetnikov po vsej EU.

Poleg tega Bojan Pravica kot vlagatelj in svetovalec aktivno ozavešča o pomenu vlaganja v plemenite kovine ter svojim strankam predstavi individualno prilagojene rešitve. Njegovo delo je prepoznano kot ključno pri spodbujanju razumevanja in koristi naložb v plemenite kovine v finančni skupnosti.

Zaradi vodilne vloge na tem področju Bojan Pravica širi svoje delovanje na različne evropske trge, ki vključujejo Švico, Hrvaško, Portugalsko in Slovenijo. Njegova predanost kakovosti in osebni pristop sta med tistimi, ki ga že poznajo, prispevala k ugledu Elementuma kot zaupanja vrednega partnerja pri vlaganju v plemenite kovine.

Inovacija v svetu plemenitih kovin. Strategija 7 zvezdic.

Bojan Pravica si prizadeva sooblikovati stabilno in zanesljivo okolje za varčevanje v plemenitih kovinah v Evropi. Tako je razvil posebno patentirano strategijo, ki edina v Evropi in svetu pri vlaganju v zlato ter srebro zagotovo omogoča več, kar je tudi slogan njegovih podjetij Elementum.

Inovativni pristop vlaganja v plemenite kovine se imenuje Elementum 7 strategija. Ta strategija predstavlja posebej razvito zasnovo strateškega vlaganja v plemenite kovine, ki posameznikom, družinam in podjetjem omogoča pridobivanje večjih količin zlata ali srebra, in to brez dodatnih lastnih naložb.

Ključna značilnost te strategije je poudarek na diverzifikaciji naložb, jasnem cilju varčevanja in določanju mesečnih vlaganj v plemenite kovine. Elementum omogoča tudi najvarnejšo hrambo plemenitih kovin v Evropi. Prek svojega podjetja v Švici, Elementum International AG, je Bojan Pravica eden večjih specialistov za hrambo plemenitih kovin v podzemnih trezorjih gorskega masiva St. Gotthard in drugih brezcarinskih skladiščih.

Plemenite kovine njegovih strank so (s)hranjene in varovane po najvišjih varnostnih standardih, v imenu ter za račun strank. Enkrat letno v skladiščih za hrambo neodvisna revizijska hiša BDO izvaja inventuro. To se dogaja zunaj bančnega sistema v nevtralni državi Švici. Takšen pristop zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti in zaupanja v hrambo plemenitih kovin.

S strategijo Elementum 7 si varčevalci ustvarjajo lastno zlato rezervo, ki se čez čas s posebno strategijo SWITC-GO povečuje. In to brez dodatnih investicij. Strategija temelji na najboljšem zavarovanju in zaščiti, kar posledično prinaša finančno preskrbljenost, neodvisnost ter varno finančno prihodnost.

Bojan Pravica, družinski človek, ki z družinskim podjetjem pomaga družinam poskrbeti za varnost

Bojan Pravica poudarja, da ni zgolj podjetnik, ki trguje s plemenitimi kovinami. Za plemenite kovine se je odločil, ker je po desetletjih dela in različnih izkušnjah v finančni industriji spoznal poleg vlaganja v nepremičnine, bančne vloge, vzajemne sklade, delnice, zavarovalne produkte in drugo tudi prednosti, koristi ter pomen fizičnih plemenitih kovin za stabilnost in zavarovanje v globalnem gospodarstvu, finančnih trgih in zasebnem premoženju. Svet pestijo različne krize, ki si podajajo kljuko. V le nekaj letih smo prešli od svetovne epidemije do napada Rusije na Ukrajino, od drastičnega dviga cen energentov in surovin do največje finančne krize v novejšem času, rekordne inflacije in nove vojne na Bližnjem vzhodu, ki že ogroža dobavo nafte.

"Negotovost je gotovost," poudarja Bojan Pravica. Njegova podjetja Elementum so postala sinonim za strateške kakovostne storitve pri naložbah v plemenite kovine. Njegova vloga je ključna pri oblikovanju standardov v tej panogi. Plemenite kovine so edino realno finančno premoženje z najnižjo stopnjo tveganja, saj se v času krize razkrije prava vrednost papirnega denarja, ki ga tiskajo centralne banke.

Elementum nudi kot družinsko podjetje varno prihodnost že drugi in tudi tretji družinski generaciji. V njem so zaposlene poleg vnukinje tudi vse štiri hčerke, žena in trije zeti, ki prihajajo iz različnih evropskih držav. Podjetje je tako del družine, temelj družine pa sta varnost in zaupanje. Bojan Pravica tako s ponosom pove, da so v njegovem podjetju še vedno vsi prvi zaposleni, kar je izjemen dosežek in prikaz zaupanja zaposlenih v poslanstvo podjetja, ki ga soustvarjajo.

Na tem mestu je pomembno poudariti tudi to, da je Elementum d.o.o. v Sloveniji nedavno zaključil zahtevni postopek in pridobil certifikat družbeno odgovornega podjetja.

Pomen družinskega in družbeno odgovornega podjetja v svetu plemenitih kovin je v tem kontekstu ključen. Bojan Pravica ni le lastnik, ampak tudi skrbnik družinske tradicije in vrednot, ki jih prenaša na naslednje generacije. To mu omogoča ohranjanje stabilnosti in kontinuitete podjetja, obenem pa se spretno prilagaja dinamičnim spremembam na trgu. Njegova zavezanost k inovacijam ne le sledi trendom, temveč ustvarja nove smernice, ki oblikujejo prihodnost podjetja in sektorja kot celote.

Informacije o pomenu zlata so zlata vredne

Pomembna značilnost podjetja Elementum je tudi njegova sposobnost prilagajanja spreminjajočim se razmeram na finančnih trgih. Bojan Pravica se zaveda, da so plemenite kovine edinstvena naložbena priložnost in da je ključno biti nenehno obveščen o dogajanjih na trgu. Kot vodja podjetja se aktivno ukvarja z raziskovanjem in analizo trendov na področju plemenitih kovin, kar mu omogoča, da zagotavlja najnovejše informacije in nasvete svojim strankam. Na individualen, zanesljiv in celovit način.

Izobraževanje je ključno za dosego finančne varnosti. Zaradi zgodovinskih dogodkov je pomen plemenitih kovin za finančno varnost izginil iz zavesti družbe. Bojan Pravica si s svojo ekipo sodelavcev prizadeva znanje o pomenu in koristih plemenitih kovin povrniti ljudem. S svojo dolgoletno prisotnostjo na trgu in izkušnjami vodenja podjetja Elementum je postal spoštovan mentor in predavatelj, ki aktivno prispeva k izobraževanju strokovnjakov na tem področju.

Danes živimo v največjem ekonomsko-političnem eksperimentu v svetovni zgodovini. Priča smo rekordni inflaciji, rekordnim obrestnim meram in rekordnemu državnemu dolgu. Ustvarjena je nepopisna količina denarja brez kritja in to se dogaja v vseh državah po svetu.

V svetu nenehnih finančnih sprememb in negotovosti se zato vlagatelji obračajo k izkušenim strokovnjakom, ki lahko nudijo vpogled v kompleksnosti trgov in prinašajo svetlobo v oblačno pokrajino gospodarskih izzivov. Bojan Pravica je zato vzpostavil projekt širjenja finančnega znanja prek portala Elementum Akademija. Vse izobraževalne vsebine so bralcem na voljo popolnoma brezplačno.

Inovacija je ključna za dolgoročni uspeh, tudi v svetu plemenitih kovin

Bojan Pravica je sam preizkusil vse vidike sveta plemenitih kovin. Njegove dolgoletne osebne izkušnje dopolnjujeta tudi njegova analitično razmišljanje in sposobnost predvidevanja gibanja trga, kar ga postavlja v vodilno vlogo pri oblikovanju trajnostnih strategij v tem sektorju. S tem, ko združuje te vidike, lahko svojim strankam ponudi celovito razumevanje, kako vlagati in upravljati plemenite kovine v današnjem gospodarskem okolju.

V svetu plemenitih kovin, za katerega se je zdelo, da je statičen, je Bojan Pravica prevzel vlogo pionirja inovacij na področju vlaganj v plemenite kovine. Elementum pod njegovim vodstvom ni le sledil trendom, temveč jih je tudi postavljal, spreminjal in ustvarjal nove. Nove trende, nove priložnosti za svoje stranke.

Plemenite kovine, kot sta zlato in srebro, so se v zgodovini izkazale kot najbolj zanesljivo sredstvo za ohranjanje vrednosti in zaščito pred inflacijo. Bojan Pravica je s svojo vizijo prepoznal potencial teh kovin kot ključnega elementa vsakega raznolikega portfelja. Njegova sposobnost, da predvidi nihanja na trgu plemenitih kovin, je bila ključna pri oblikovanju strategij, ki so strankam Elementuma omogočile doseganje optimalnih rezultatov.

Bojan Pravica je eden najbolj prepoznavnih ambasadorjev zaščite premoženja z vlaganjem v plemenite kovine

Bojan Pravica ni zgolj vodilni podjetnik na nemškem trgu plemenitih kovin. Je tudi ambasador vlaganj v plemenite kovine. Njegova prizadevanja za ozaveščanje o koristih naložbah v zlato in srebro so prispevala k povečanju zanimanja in razumevanja tega sektorja v širši javnosti. S tem, ko razbija mit o nedostopnosti naložb v plemenite kovine, je številnim posameznikom in institucijam omogočil, da izkoristijo prednosti vlaganja v plemenite kovine, ter jim s tem pomagal k učinkovitejšemu, bolj zdravemu in finančno uspešnejšemu razvoju na njihovi osebni in poslovni poti.

Bojan Pravica je svojo vodilno vlogo v svetu plemenitih kovin razširil na mednarodno raven. Njegovo podjetje Elementum uspešno deluje na različnih evropskih trgih, kjer se uveljavlja kot zanesljivi partner za vlagatelje v plemenite kovine. Njegova globalna prisotnost pomeni, da je Elementum zaradi zadovoljstva strank postal prepoznaven in spoštovan. Pa ne le v Nemčiji, temveč tudi v Švici, na Hrvaškem, Portugalskem in v Sloveniji.

Bojan Pravica: "Zlato in srebro preživita vse krize in valute"

V času, ko svet finančnih trgov doživlja nenehne spremembe in izzive, Bojan Pravica ostaja vizionar, ki se prilagaja in uvaja v svetu plemenitih kovin. Njegova zgodba ni zgolj zgodba o poslovnem uspehu, je zgodba o zavezanosti, vztrajnosti ter sposobnosti prepoznavanja priložnosti v spremenljivih gospodarskih razmerah že pol stoletja.

Bojan Pravica kot uspešni poslovnež in finančni svetovalec postavlja zgled ne samo mladim podjetnikom, temveč tudi vsem, ki želijo razumeti, kako se lahko strast do določenega področja in predanost strankam prenese v trajnostno uspešen posel. Njegova zgodba o vzponu, od težkih začetkov do vodilne vloge na trgu plemenitih kovin, služi kot navdih in motivacija za vse, ki se podajajo na pot do osebne finančne svobode.