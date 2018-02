Pravila in pogoji glasovanja osebnost leta Siol.net in Planet TV Siol.net in Planet TV

Osebnost leta Siol.net in Planet TV

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z Antenna TV SL, televizijska dejavnost, d.o.o. organizira glasovanje za osebnost leta Siol.net in Planet TV Siol.net in Planet TV (v nadaljevanju glasovanje), ki bo potekalo od 15. 2. 2018 do vključno 22. 2. 2018 do 23:59. Glasovanje poteka na mediju Siol.net ( https://siol.net/novice ).

S temi pravili in pogoji organizator in soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje.

Kdo lahko sodeluje?

V glasovanju lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net.

Z oddanim glasom udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v glasovanju in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v glasovanju tako, da na:

Spletnem mestu https://siol.net/novice glasuje za osebnost leta Siol.net in Planet TV, ki je dostopna prek galerije fotografij vseh kandidatov na https://siol.net/novice/novice/glasujte-za-osebnost-leta-siol-net-in-planet-tv-460083

Med vsemi kandidati je v času glasovanja mogoče oddati glas vsakih deset minut.

Udeleženec glasovanja se mora strinjati s pravili in pogoji glasovanja.

Vsi kandidati za osebnost leta so objavljeni v obliki članka na Siol.net.

Glasovanje

Za vsakega kandidata za osebnost leta Siol.net in Planet TV, ki bo objavljena na mediju Siol.net, bo mogoče glasovati. Na podlagi števila prejetih glasov bo izbrana osebnost leta Siol.net in Planet TV. Glasovanje bo potekalo prek medija Siol.net (www.siol.net), kjer bodo objavljeni vsi kandidati za osebnost leta Siol.net in Planet TV.

Ko bo uporabnik glasoval za posameznega kandidata za osebnost leta Siol.net in Planet TV bo lahko v spletni aplikaciji kliknil na ikono posameznega družbenega omrežja in s tem delil povezavo do objavljene fotografije na mediju Siol.net (www.siol.net), kjer bodo uporabniki lahko oddali svoj glas.

Glasuje lahko vsak uporabnik spleta, ki uporablja medij Siol.net (www.siol.net). Uporabniki lahko za istega kandidata glasujejo večkrat – več glasov ko bo oddanih za posameznega kandidata, več možnosti za osvojitev naziva osebnost leta Siol.net in Planet TV ima ta kandidat. Glasovi se beležijo s pomočjo računalniškega sistema in so shranjeni v računalniški bazi. Glasovanje je mogoče na vsakih 10 minut.

Končne določbe

Organizator in soorganizator glasovanja ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju glasovanja. Organizator in soorganizator glasovanja ne odgovarjata za morebitno škodo.

Udeležencem glasovanja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@tsmedia.si. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z glasovanjem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem glasovanjem ter z njim povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba. Organizator in soorganizator glasovanja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo ter pravila in pogoje glasovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila glasovanja so dostopna na spletni strani na www.siol.net.

TSmedia, d. o. o.

Ljubljana, 15. 2. 2018