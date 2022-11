V Mariboru na prvem mestu še vedno Arsenovič, boj za drugo mesto odprt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Mariboru prednjačijo trije glavni kandidati: Arsenovič, Kangler in Flis. Foto: STA

Najnovejša javnomnenjska raziskava časnikov Večer in Dnevnik na volitvah za župana Mestne občine Maribor še vedno kaže prednost aktualnega župana Saše Arsenoviča (podpisi podpore). Zanj bi glasovalo 38,6 odstotka vprašanih. Sledita nekdanji župan Franc Kangler (NLS) z 22,4 odstotka in Vojko Flis (Gibanje Svoboda) z 19,3 odstotka podpore.

V primerjavi z anketo, objavljeno prejšnji teden, je Arsenovič izgubil 0,5 odstotka podpore, Kangler pa pridobil 3,4 odstotka. Za odstotek se je zvišala podpora tudi Flisu.

V Mariboru 15 županskih kandidatov

V javnomnenjski raziskavi, ki jo je danes objavil Večer, sta na četrtem in petem mestu ponovno Lidija Divjak Mirnik (LPR) in Dejan Kaloh (SDS), a s slabšim rezultatom kot prejšnji teden. Oba bi tokrat podprlo 5,9 odstotka vprašanih (prejšnji teden sedem odstotkov).

Sledijo Vladimir Šega (Levica) z dvema odstotkoma podpore, Igor Jurišič (Stranka mladih-Zeleni Evrope) in Boštjan Klun (SD) s po 1,3 odstotka, Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev) z 0,9 odstotka in Nina Beyokol (Piratska stranka) z 0,7 odstotka podpore.

Miha Recek (SLS in Naša dežela), Matic Matjašič (Stranka mladih. Povezujemo), Aleksander Kamenik (Stranka Aleksandra Kamenika) in Bernard Memon (NSi) bi po tej anketi zbrali po 0,4 odstotka glasov. Na zadnjem mestu je znova Franc Jesenek (Stranka slovenskega naroda) z 0,2 odstotka podpore.

Za mestni svet še vedno v vodstvu Gibanje Svoboda

Na volitvah v mestni svet še vedno prednjači Gibanje Svoboda, ki ga je v najnovejši anketi podprlo 22,7 odstotka vprašanih. Sledijo Lista Arsenovič za Maribor, SDS in SD.

Volilna udeležba bi lahko bila razmeroma visoka, saj je 61,4 odstotka vprašanih povedalo, da se bodo udeležili lokalnih volitev.

Javnomnenjsko raziskavo je za časnika Dnevnik in Večer opravila agencija Ninamedia med 12. in 15. novembrom, prek telefona na vzorcu 500 ljudi.