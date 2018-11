Na Bledu je o zadnjeuvrščenem občinskem svetniku odločil žreb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko smo poročali, da je občinska volilna komisija na Bledu prejela pritožbo zoper delo volilnih organov, so nepravilnosti konec tedna odpravili. Zadnji svetniški mandat je določil žreb.

Občinska volilna komisija (OVK) na Bledu je dva dneva po lokalnih volitvah prejela pritožbo predstavnika ene izmed kandidatnih list za občinski svet. V njej je navedel, da je prišlo pri opredelitvi veljavnosti oziroma neveljavnosti glasovnic do različnih praks na različnih voliščih za identično izpolnjene glasovnice.

Identično izpolnjena glasovnica je ponekod veljala, drugje ne

Na volišču A je bila na primer oddana glasovnica z označenim preferenčnim glasom, ni bila pa obkrožena lista, obravnavana kot neveljavna. Na volišču B pa je bila na primer identično izpolnjena glasovnica veljavna.

Da bi ovrgli dvome, so znova pregledali neveljavne glasovnice

Ker je bila pritožba vložena prepozno, jo je OVK zavrgla. Kljub temu pa se je OVK v izogib dvomu o regularnosti volitev za člane občinskega sveta naknadno odločila, da vseeno preveri sporne glasovnice.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah, po katerem občinska volilna komisija skrbi za zakonitost volitev v občinski svet, je bil v četrtek, 22. novembra, izveden pregled vseh neveljavnih glasovnic za občinski svet.

Sedem sprva neveljavnih glasovnic je postalo veljavnih

Foto: Bojan Puhek "Na pregled so bili povabljeni vsi predstavniki kandidatnih list, večina se ga je tudi udeležila. Za sedem glasovnic (od 67 neveljavnih skupaj) je bilo ugotovljeno, da so veljavne. S pripisom glasov posameznim kandidatnim listam je prišlo do situacije, da sta za zadnji svetniški mandat (17.) dve listi prejeli enako število glasov (isti količnik po DHontovem sistemu)," nam je danes sporočila tajnica OVK Aleksandra Žumer.

Po preverbi na državni volilni komisiji ter ministrstvu za javno upravo so tako v petek, 23. novembra, izvedli žreb o dodelitvi zadnjega svetniškega mandata.

Poročila o izidu rednih volitev so bila v soboto, 24. novembra, poslana županu Bleda Janezu Fajfarju, državni volilni komisiji in vsem predstavnikom kandidatov oziroma kandidatnih list.