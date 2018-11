Bodo na Bledu ponovno šteli glasovnice?

Občinska volilna komisija (OVK) na Bledu je dva dneva po volitvah prejela pritožbo predstavnika ene izmed kandidatnih list za občinski svet. V njej navaja, da je prišlo pri opredelitvi veljavnosti oziroma neveljavnosti glasovnic do različnih praks na različnih voliščih za identično izpolnjene glasovnice.

Identično izpolnjena glasovnica je ponekod veljala, drugje ne

Na volišču A je bila na primer oddana glasovnica z označenim preferenčnim glasom, ni bila pa obkrožena lista, obravnavana kot neveljavna. Na volišču B pa je bila na primer identično izpolnjena glasovnica veljavna.

Pritožbo so prepozno vložili

Predstavnik liste, ki je pritožbo sicer vložil prepozno, je predlagal ponoven pregled vseh glasovnic oziroma ponovno štetje. Po naših informacijah je OVK zaradi zamujenega roka pritožbo zavrgla. Na seji OVK sta svoj dvom izrazila tudi dva člana oziroma namestnika članov OVK, vendar je bila odločitev sprejeta z ustrezno večino glasov.

Foto: Bojan Puhek

Občinska volilna komisija ni sledila navodilom

Na državni volilni komisiji (DVK) smo preverili, ali lahko OVK kljub zamujenemu roku za pritožbo, pa vendarle ob jasno izraženem dvomu, po lastni presoji odredi ponovno štetje neveljavnih glasovnic. Kot so nam povedali, zagovarjajo stališče, da tudi če v primeru formalne zavrnitve pritožbe obstajajo resni dvomi o poštenosti in zakonitosti volitev, se morajo dvomi odpraviti. A spomnijo, da DVK nima nadzorstvenih pravic.

DVK: Občinska volilna komisija ni sledila navodilom

Na DVK so nam pojasnili, da so s primerom seznanjeni. Ugotovili so, da blejska občinska volilna komisija ni sledila navodilom, da morajo občinske volilne komisije pri prevzemu volilnih gradiv in zapisnikov, ki jih volilni odbori po zaprtju volišč dostavijo na sedež občinske volilne komisije, odpreti ovojnice z neveljavnimi glasovnicami in glasovnice pregledati. Predvsem pa morajo biti pozorni na neveljavne glasovnice in preveriti, ali jih je volilni odbor pravilno opredelil.

Državna volilna komisija predlaga dve rešitvi

Blejska OVK ima zdaj na voljo dve možnosti. Lahko se sklicuje na postopek in odloči tako, kot je to že storila zaradi prepozne prijave domnevne nepravilnosti na volišču. A ob tem DVK opozarja, da s tem ne glede na formalno pravilnost ne bo odpravila dvoma o veljavnosti tako rekoč vseh rezultatov glasovanja, pač pa ga bo podkrepila. S tem bo novoizvoljene nosilce občinske oblasti vnaprej postavila v dvomljiv položaj.

Aktualni župan Bleda Janez Fajfar ni imel protikandidata in bo tako občino vodil še četrti mandat. Foto: STA Kot drugo možnost, ki sledi namenu odprave vsakršnega najmanjšega dvoma o pravilnosti rezultatov volitev, pa DVK predlaga, da OVK ponovno odpre ovojnice z neveljavnimi glasovnicami z vseh volišč, jih pregleda in ob morebitnih ugotovitvah o napaki popravi volilni izid na posamičnem volišču.

Pri presoji veljavnosti glasovnic DVK predlaga, naj OVK sledi vzorcem, ki jih je pred dnevom glasovanja vsem OVK poslala DVK. Na sejo, na kateri bo OVK opravila ta postopek, morajo povabiti predstavnika liste, ki je v zamujenem roku vložila pritožbo. S takšnim ravnanjem bo OVK pridobila verodostojnost in odpravila vsakršen dvom o tem, da so bili mandati dodeljeni tistim osebam, ki so prejele največjo podporo volivcev, še pravijo.

Pritožnik se lahko pritoži tudi na občino in sodišče

Žogica je zdaj na strani OVK. A tudi če se ta ne bo odločila za ponovno štetje glasovnic, se domnevno oškodovani pritožniki lahko pritožijo na občinski svet. V primeru, da njihovo pritožbo zavrnejo, bo o pritožbi presojalo upravno sodišče.

Vprašanja, kako se bo OVK odločila, smo poslali na občino Bled. Odgovore bomo objavili, ko jih bomo prejeli.