Kranjski župan lahko zmago pričakuje že v prvem krogu volitev

Glede na rezultate zadnje ankete, ki so jo opravili pred 14 dnevi, je Matjaž Rakovec pred zasledovalci pridobil še štiri odstotne točke prednosti.

Župan Kranja Matjaž Rakovec, ki so ga za nov županski mandat predlagali Socialni demokrati, je glede na javnomnenjsko anketo v zadnjih dneh še povečal možnosti, da zmaga že v prvem krogu. V nedeljo lahko tako računa na približno 60-odstotno podporo volivcev, poroča Dnevnik.

V anketi Ninamedie je zanj do ponedeljka glasovalo 49,4 odstotka vseh anketirancev, kar pomeni, da ima med že opredeljenimi volivci (ki vstopajo v volilne kabine) 60-odstotno podporo. Glede na rezultate zadnje ankete, ki so jo opravili pred 14 dnevi, je pred zasledovalci pridobil še štiri odstotne točke prednosti.

V primeru drugega kroga bi Rakovec zmagal z veliko prednostjo

Podpora se je povečala tudi predsedniku stranke Resnica Zoranu Stevanoviću, ki je v preteklih dveh tednih napredoval za več kot 30 odstotkov in na drugem mestu prehitel kandidata strank SDS, NSi, SLS in ZS Iva Bajca. Ta lahko v nedeljo pričakuje približno 14-odstotno podporo.

Bajcu, ki je kandidiral že pred štirimi leti, je podpora s 16 padla na 12 odstotkov. Glede na rezultate ankete mu sledijo Aleksander Svetelj iz Več za Kranj, Srečo Barbič iz vladnega Gibanja Svoboda in Igor Velov. Če bi se Rakovec in Stevanović soočila v drugem krogu, bi Rakovec zmagal z veliko prednostjo, še kažejo rezultati ankete.

Predsedniku stranke Resnica Zoranu Stevanoviću se je podpora v zadnjih dneh povečala za več kot 30 odstotkov. Foto: Bojan Puhek

Podpora Gibanju Svoboda se je močno znižala

Volilna podpora Gibanju Svoboda na volitvah v mestni svet se je opazno znižala. Pred dvema tednoma je anketa stranki napovedovala okoli 28 odstotkov glasov, zdaj pa jih lahko pričakuje okoli 24 odsotkov. Druga najmočnejša stranka bi z okoli 17-odstotno podporo lahko postala SDS. Podpora se je okrepila tudi Socialnim demokratom, ki bi lahko s 13-odstotno podporo izboljšali svoj rezultat izpred štirih let, ko so prejeli devetodstotno podporo, in stranki Resnica.

Anketa Ninamedie je bila telefonska in spletna, izvedena pa je bila na reprezentativnem vzorcu populacije v Mestni občini Kranj. V anketi je sodelovalo 449 anketirancev.