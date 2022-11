Zadnji dan za prijavo nekaterih posebnih oblik glasovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami je še danes mogoče oddati prijavo za glasovanje na domu zaradi bolezni. Volivci, ki jim je bila odvzeta prostost, so bili sprejeti v bolnišnico ali institucionalno varstvo, pa lahko okrajni volilni komisiji še danes sporočijo, da želijo na referendumih v nedeljo zatem glasovati po pošti.

V 212 občinah bodo to nedeljo izbirali nova vodstva. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik, imajo še danes čas, da občinskim volilnim komisijam sporočijo, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, pa lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti na referendumih.

Na referendumih o zakonih o vladi, dolgotrajni oskrbi in Radioteleviziji Slovenija, ki bodo 27. novembra, lahko na enak način glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo pristojni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.