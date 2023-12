Branko Soban: Kure proti Putinu

Po Rusiji že nekaj mesecev kroži tale žalostna šala: naše kure so postale najpogumnejše in daleč najbolj trmaste nasprotnice Putinovega režima. V vojnih razmerah so se namreč odločno zoperstavile temu, da bi postale cenejše in da bi dajale več jajc za fronto in za zmago …

Upor ruskih kur, ki se očitno ne zmenijo za ideje znanstvenega putinizma, je že nekaj mesecev kruto dejstvo. Na tržnicah in tudi pred trgovinami v večini ruskih regij so se namreč znova pojavile dolge vrste. Kot v sovjetskih časih. Jajc je začelo v teh predprazničnih dneh (v Rusiji pravoslavni božič sicer praznujejo teden dni po novem letu) dramatično primanjkovati. Zato so cene marsikje hudo poskočile. Tudi za sto odstotkov.

Jajca so zaradi visokih cen začeli prodajati po kosih. Foto: Gulliverimage Cena za deset jajc je v Rusiji zdaj enaka ceni jajc v Združenih državah Amerike. Toda razlika v prihodkih povprečnega Rusa in Američana je seveda ogromna. Zato je nakup piščančjega mesa in jajc za ruskega upokojenca in tudi delavca postal prava mora. Ker si mnogi naenkrat ne morejo privoščiti desetih jajc hkrati, so jih celo v trgovinah začeli prodajati po kosih. Bil je primer, ko si je upokojenka denimo kupila samo eno jajce. Za kaj več namreč ni imela denarja.

Nov termin – jajcenomika

Jajca so tako nenadoma postala osrednja politična tema v Rusiji. Nastal je celo nov izraz – jajcenomika. Zato se tej temi seveda ni bilo mogoče izogniti niti na nedavni tiskovni konferenci Vladimirja Putina, ki je bila nekaj posebnega predvsem zato, ker je lani zaradi slabih novic s fronte v Ukrajini prvič odpadla. Predsednik je bil na voljo domači in tuji javnosti cele štiri ure in štiri minute. V tem času je odgovoril na 67 vprašanj. Vprašanj, ki so kar deževala z vseh koncev države, je bilo sicer za dva milijona.

Najbolj kritična je seveda preslišal, toda jajcem se preprosto ni mogel izogniti. Teme se je dotaknil v svojem značilnem bolnem črnem humorju. Z jajci ministra za kmetijstvo je za zdaj vse v redu, je z nasmehom odvrnil za začetek in potem v slogu Marie Antoinette dodal, da jajc očitno primanjkuje zato, ker jih ljudje preveč jedo. Tudi sam si jih kdaj privošči kakšnih deset hkrati, ker imajo veliko beljakovin. Preveč jih jedo predvsem zato, ker je življenjski standard zdaj tako visok, da si jih lahko privoščijo.

Kako vstopiti v Rusijo z ekranov?

Odgovor seveda kaže, da Vladimir Putin že dolgo ne živi v realnosti, s katero se morajo, še zlasti od začetka vojne v Ukrajini, spopadati njegovi sorojaki. Na to so kazala tudi vprašanja, ki so deževala iz provinc. Nekdo je denimo vprašal: "Zakaj se vaša realnost tako razlikuje od našega vsakdana?" Slišati je bilo tudi takšno zajedljivo vprašanje: "Kako vstopiti v Rusijo, ki jo vsak dan prikazujejo kremeljski TV-kanali …?" Pa tudi to: "Zakaj prodajamo plin na Kitajsko, naša Hakasija pa ga še vedno nima?"

Življenjski standard pada

Življenjski standard v Rusiji je po napadu na Ukrajino precej padel. Inflacija je zelo visoka, avgusta je močno zdrsnil rubelj, sankcije Zahoda delujejo. Uradna statistika se seveda hvali z izdatno ekonomsko rastjo in uspešnim zoperstavljanjem sankcijam. Toda dejstvo je, da se ruska ekonomija militarizira. Rast je zato posledica strahotnih vlaganj v vojaško industrijo, ki dela noč in dan, tudi v treh izmenah, da bi s tekočih trakov prišlo čim več tankov in topov, medtem ko vlaganj v infrastrukturo in nacionalno ekonomijo praktično ni.

Zaradi izdatnih vlaganj v vojaško industrijo marsikje delavcev primanjkuje. Foto: Gulliverimage Gospodarstvo se zaradi takšne preorientacije močno pregreva. Marsikje primanjkuje delavcev. Ti so namreč na fronti. Precej jih je medtem tudi padlo, veliko jih je zbežalo iz države. Brezposelnost je po uradnih razlagah najnižja doslej, toda v resnici je tako nizka predvsem zato, ker ni ljudi, ki bi stali v vrsti za delo.

Kurje farme in kriptovalute

In zakaj torej ni jajc? Razlogov za to je seveda več. Veliko kurjih farm (po rusko se jim reče pticefabrika) je v zadnjih letih propadlo, ker ni bilo profita. Mnoge med njimi so postale velikansko smetišče. Na opuščeni farmi Gvardejec v Velikem Novgorodu se danes na primer ukvarjajo z ilegalnim rudarjenjem kriptovalut.

Gre torej za slabo načrtovanje in prilagajanje potrebam trga. Leta 2014, ko so zaradi okupacije Krima začele veljati prve sankcije Zahoda proti Rusiji, so iz mnogih trgovin ponosno zmetali vso tujo hrano in jo zmečkali z valjarji in buldožerji. Mnogi revni Rusi so zgroženo opazovali, kako stroji uničujejo italijanski parmezan in španski pršut. Ustrezne zamenjave za uvožene izdelke na policah seveda ni bilo.

In ko se je začela vojna, je sledil nov udarec. Belgorodska regija, ki meji na Ukrajino, je dolgo slovela kot največja proizvajalka mesa in jajc v državi. Toda zaradi številnih napadov čez mejo se je proizvodnja začela resno zmanjševati. In posledično je bilo v trgovinah vedno manj tudi piščančjega mesa in jajc. Oboje so Rusi začeli kupovati predvsem zato, ker je bila to najcenejša hrana. Purana ali govedine si mnogi namreč ne morejo več privoščiti.

Saboterji in nedomoljubi

Ko so police z jajci, brez katerih v Rusiji seveda ni pravega praznika, začele žalostno samevati, so pristojni organi takoj začeli lov na škodljivce in tajne agente sovražnih držav. Po logiki KGB je namreč – kot v sovjetskih časih – šlo lahko samo za sabotažo in ne morda za slabo vladno načrtovanje ali (nes)pametno proizvodnjo.

Revni Rusi so zgroženo opazovali, kako stroji zaradi jeze nad sankcijami Zahoda uničujejo italijanski parmezan in španski pršut. Foto: Gulliverimage

Nekaj lumpov so res našli. Na aneksiranem Krimu so ponosno razkrinkali dve podjetji – Patriot in Oktjabrskoje – ki sta po kartelnem dogovoru dvignili cene jajc za skoraj sto odstotkov. Kazni bodo hude, kajti kako lahko podjetje Patriot tako neprijazno in nedomoljubno povišuje cene jajc, brez katerih prebivalstvo težko shaja …?

Zdaj tudi Erdoganova jajca

Nekaj podobnih nepatriotskih podjetij so našli tudi na drugih delih države. Zato je nadzor nad cenami zdaj ostrejši. Sredi decembra se je vlada odločila tudi za dodatni uvoz jajc iz Rusiji prijateljskih držav. Zlasti iz Turčije in Azerbajdžana. Tako bodo v trgovinah po novem zdaj poleg Putinovih tudi Erdoganova jajca. In po sklepu vlade uvoznikom zanje naslednjega pol leta ne bo treba plačevati carin in drugih davščin.

Paradoks je zdaj popoln. Mnogi Rusi še vedno zelo dobro pomnijo trda devetdeseta leta, ko je po razpadu Sovjetske zveze primanjkovalo vsega. Tudi kurjega mesa in jajc. Takrat je na pomoč priskočila Amerika, ki je Rusiji pošiljala tone in tone kurjih beder. Po takratnem predsedniku ZDA se je teh kurjih pošiljk oprijel vzdevek "nožki Buša". Busheve nogice.

Vladimir Putin je torej svoj mandat nekako začel s kurami, po skoraj četrt stoletja vladanja pa se spet spopada z njimi. Še zlasti z jajci. Morda je le napočil trenutek, da Rusija po tako dolgem času njegovega neuspešnega in uničujočega krmarjenja države končno le zamenja tega bahavega in škodljivega petelina!

Siolov kolumnist Branko Soban. Foto: Siol.net

Kolumne izražajo osebna stališča avtorjev in ne nujno tudi uredništva Siol.net.