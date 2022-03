Kam letos naložiti prihranke in zaslužiti?

Oglasno sporočilo

Kakšen portfelj svetujejo izkušeni finančniki?

Finančniki, ki aktivno upravljajo sklade, svetujejo, da ima posameznik vsaj 54 odstotkov svojega portfelja v delnicah. Lahko v delniških skladih, ki so veliko bolj razpršeni, saj njihovi upravljavci vlagajo denar v številna različna svetovna podjetja, kamor posameznik težje investira in dosega takšno razpršenost. Z razpršenostjo pa se veča varnost. Investicijski skladi so primerna oblika za vsakogar, še zlasti za tiste, ki zaradi pomanjkanja časa in znanja ne želijo sami trgovati na borzi, pravijo v FINANČNI HIŠI.

mag. Karmen Darvaš Fister, direktorica FINANČNE HIŠE: "Pri investiranju prihrankov bodite preudarni in denar dobro razpršite."

Najbolj privlačne naložbe v letu 2022

Po izbiri finančnikov FINANČNE HIŠE so najbolj privlačne naložbe v delnice. Sledijo zlato in nepremičnine. Najmanj donosne in najmanj perspektivne naložbe so državne obveznice, denar na banki, vezane vloge oz. depoziti.

Nekateri se že spogledujejo z dolarji in svetujejo naložbe v sklade, ki vlagajo v dolarje ali nakup dolarjev kot valute, ki se bo okrepila v primerjavi z evrom.

Najbolj privlačne naložbe: 1. Delnice 2. Zlato in nepremičnine 3. Kriptovalute (bitcoin) 4. Surovine in energija 5. Dolar 6. Državne obveznice 6. Gotovina na banki in depoziti

Najlažja oblika vlaganja v delnice, zlato, nepremičninski sektor, surovine, energijo, nafto so vsekakor skladi, ki vlagajo v posamezni sektor. Za to ne potrebujete časa za spremljanje, znanja in veliko denarja, saj lahko odprete varčevalni račun s poljubnim mesečnim zneskom. Izberete poljuben sektor, recimo vlaganje v nepremičninski sklad ali sklad, ki vlaga v zlato ali v nafto, morda kombinacijo vseh, in začnete z varčevanjem. Naložbeno strategijo lahko prilagajate enkrat mesečno brez stroškov. Dvig sredstev po desetih letih je neobdavčen. Vlagate lahko tudi kot podjetje. Kadarkoli lahko zavarujete svoje prihranke z garancijo.

Želite posvet s svetovalcem za naložbe?

Finančni svetovalci svetujejo, da je potreben preudarno sestavljen portfelj, ki bo sredstva ustrezno razpršil in prinesel stabilnost ter donosnost.

Kriptovalute: DA ali NE?

Kriptovalute so seveda najbolj špekulativne narave in tvegane, vendar so lahko zelo donosne. Finančni strokovnjaki svetujejo, da naj portfelj posameznika vsebuje zgolj 5 odstotkov kriptovalut. To pomeni manjši del vseh naložb. Nikakor pa ne gre pretiravati in kupovati samo kriptovalute, saj se je že nekajkrat izkazalo, kako lahko zaradi visokega tveganja (nihanja vrednosti) zrušijo celotno stabilnost portfelja. Poučeni vlagatelj bo imel manjši del svojega denarja naloženega v kriptovalutah, nikakor pa ne pretežnega dela.

Idealno sestavljen portfelj poučenega vlagatelja

Vlagatelju, ki je povprečno nagnjen k tveganju in ki bi vlagal vsaj od 5 do 7 let ali več ter ima likvidno rezervo v denarju in zavarovano premoženje, bi se svetoval takšen portfelj:

V katera gospodarstva vlagati?

Pretežni portfelj vsakega vlagatelja morata sestavljati dve najbolj razviti in stabilni gospodarstvi, Evropa in ZDA. K temu se lahko doda Azija in trgi v razvoju. ZDA je zanimiva predvsem tudi zaradi tehnoloških podjetij, in tehnologija kot panoga bo perspektivna tudi v prihodnje. Azija je zanimiva zaradi nizkega vrednotenja.

Katere panoge so zanimive za vlagatelje?

Manjši del portfelja lahko sestavljajo tudi naložbe v panoge, ki pa veljajo za bolj tvegane od globalno razpršenih skladov in regijsko usmerjenih skladov. Predlagamo, da se v panožno usmerjene sklade vlaga največ do 20 odstotkov celotnega portfelja.

Kaj morate vedeti, preden se odločite za naložbo v investicijske delniške sklade?

Dobro se je posvetovati z izkušenimi strokovnimi svetovalci, ki v pogovoru z vami spoznajo vaše naložbene cilje in potem glede na naložbeni profil posameznika sestavijo ustrezen nabor primernih skladov za vas.

Katere sklade izbrati, da bo portfelj razpršen?

Zanimivi delniški skladi, ki vlagajo v tuji valuti, v USD, in do katerih lahko dostopate prek naložbene police, so na Morningstarjevi lestvici najbolje ocenjenih skladov na svetu, so: JPMorgan Funds − US Small Cap Growth Fund A (dist) – USD s tremi Morningstarjevimi zvezdicami, vlaga v ameriško gospodarstvo, v zadnjih desetih letih je dosegel +242,73 odstotka donosa ,

− US Small Cap Growth Fund A (dist) – USD s tremi Morningstarjevimi zvezdicami, vlaga v gospodarstvo, , BlackRock Global Funds − US Flexible Equity Fund A2, v zadnjih desetih letih je ustvaril +260,72 odstotka donosa ,

− US Flexible Equity Fund A2, , Fidelity Funds − Sustainable Asia Equity Fund A-Acc-USD, nagrajen s štirimi Morningstarjevimi zvezdicami, v zadnjih desetih letih je ustvaril +120,42 odstotka donosa , in vlaga na azijske trge, azijske trge v razvoju,

− Fund A-Acc-USD, nagrajen s štirimi Morningstarjevimi zvezdicami, , in vlaga na v razvoju, Fidelity Funds − Greater China Fund A-DIST-USD, ocenjen s štirimi Morningstarjevimi zvezdicami, vlaga pretežno v Kitajsko, zadnjih desetih letih je dosegel donos +177,80 odstotka.

Ker se v te sklade vlaga v USD, ima vlagatelj možnost dodatnega zaslužka na valutni razliki. Če se ameriški dolar v prihodnje okrepi, predstavlja dodaten donos valutna razlika, saj se bo denar nakazal nazaj na račun vlagatelja v evrih.

Največji delniški skladi na svetu v evrski valuti, ki so na lestvici najbolje ocenjenih skladov na svetu, so: Templeton BRIC Fund A, ki je ocenjen s štirimi Morningstarjevimi zvezdicami, vlaga več kot 70 odstotkov na azijske trge,

A, ki je ocenjen s štirimi Morningstarjevimi zvezdicami, vlaga več kot 70 odstotkov na azijske trge, BlackRock Global Funds − World Mining Fund A2 EUR, ki vlaga v surovine ,

− World Mining Fund A2 EUR, ki vlaga v , BlackRock Global Funds − World Gold Fund A2 EUR, ki vlaga v zlato ,

− World Gold Fund A2 EUR, ki vlaga , Schoellerbank Global Health Care T, ki vlaga v zdravstvo, farmacijo pretežno v ZDA in 20 odstotkov v Evropi, in je prinesel v zadnjih desetih letih +212,82 odstotka donosa ,

T, ki vlaga v zdravstvo, farmacijo pretežno v ZDA in 20 odstotkov v Evropi, in je prinesel v , Fidelity Funds − World Fund A-DIST-EUR, globalni sklad, ocenjen s štirimi Morningstarjevimi zvezdicami, je prinesel v zadnjih desetih letih +238,45 odstotka donosa ,

− World Fund A-DIST-EUR, globalni sklad, ocenjen s štirimi Morningstarjevimi zvezdicami, je prinesel v , BlackRock Global Funds − European Special Situations Fund A2 vlaga v evropsko gospodarstvo, ocenjen je s štirimi Morningstarjevimi zvezdicami, v zadnjih desetih letih dosegel +166,03 odstotka donosa ,

− Fund A2 vlaga v evropsko gospodarstvo, ocenjen je s štirimi Morningstarjevimi zvezdicami, , Franklin India Fund vlaga v indijsko gospodarstvo (trgi v razvoju) in je v zadnjih desetih letih prinesel vlagateljem +161,57 odstotka donosa.

Op. Donosi na dan 27. 2. 2022. Pretekli donosi niso garancija za prihodnje donose. Ključne podatke za vlagatelje in informacije najdete na spletu na straneh zavarovalnice in skladov. Članek ni vabilo k nakupu.

FINANČNA HIŠA deluje že od leta 2004

Ena najekskluzivnejših svetovalnih družb pri nas, FINANČNA HIŠA d. o. o., nagrajena s tremi zaporednimi platinastimi bonitetnimi ocenami, vsakoletnimi zlatimi AAA neodvisnih bonitetnih hiš, se ukvarja z naložbami in pokojninskimi svetovanji že 18 let. Izkušnje svetovalcev prinašajo dobre rezultate in številne zadovoljne stranke.

