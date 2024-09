Zagon podeželskim ženskam z idejami, pobudami in veliko volje za uspeh

Podjetnice, inovatorke in voditeljice prihodnosti z evropskih podeželskih območij bodo od 17. do 21. novembra lahko okrepile svoje veščine za spodbujanje inovacij v domačem okolju in za svet prihodnosti, ki ga bosta oblikovala digitalni in zeleni prehod. Prijave, tudi iz Slovenije, sprejemajo do konca septembra.

To je drugo tovrstno srečanje, ki ga pripravlja Evropska akademija za vodenje. Ta je od leta 2021 kot projekt tehnološkega podjetja Huawei v svoje programe vključila več kot 12 tisoč žensk z vsega sveta. Dogodek, ki so ga prvič izvedli predlani v Španiji, povezuje tehnologije, politiko, ekonomijo in čut za enakopravnost ter prepoznava, da se ženske tudi v svetu tehnologije še vedno spopadajo s številnimi strukturnimi izzivi pri izkoriščanju svojega potenciala.

Zato si izvajalci programa prizadevajo, da udeleženkam pomagajo na njihovi poti do uresničevanja idej in zasluženega uspeha, predvsem z olajšanim dostopom do novih tehnologij ter z njimi povezanimi znanji in veščinami.

Utrinek s prve mednarodne ženske akademije za inovacije na podeželju v Španiji leta 2022

Digitalna vključenost za vse

Program, ki vsebuje delavnice in razprave, obravnava različna področja, od digitalizacije malih in srednje velikih podjetij ter načinov za dostop do financiranja in zagotavljanja trajnosti poslovanja do raziskovanja moči povezovanja in potenciala, ki ga ponujajo najsodobnejše inovacije pri oblikovanju bolj zelene prihodnosti.

Namen je prispevati k manjšanju prepada in celo diskriminacije med spoloma ter med mesti in podeželjem v digitalni vključenosti, ki mora biti enako dostopna vsem.

Med nameni akademije je zmanjšanje digitalnega prepada tako med spoloma kakor tudi med mesti in podeželjem. Foto: Shutterstock

Za strokovnjakinje in podjetnice, ki želijo uspeti v svojem domačem podeželskem kraju

Prijave sprejemajo do 30. septembra. Prijavijo se lahko ženske s podeželskih območij v 37 državah (27 državah članicah EU, šestih državah Zahodnega Balkana in Ukrajine ter v treh državah, ki letos sodelujejo prvič, to so Islandija, Švica in Turčija). Neodvisni ocenjevalci bodo izbrali tiste, ki želijo prispevati k spremembam in napredku na različnih področjih, od kmetijstva, inženiringa ali ekološkega turizma pa do življenja na kmetiji, poslovnih vodah ali kot digitalne nomadke.

Zlasti bodo veseli prijav mladih žensk, ki so zapustile svoje domače vasi zaradi študija v mestu, a še vedno želijo prispevati k svoji domači skupnosti in se tja celo vrniti. Polno štipendijo v višini vseh stroškov udeležbe bo prejelo 20 kandidatk. Na dogodku, ki bo na Hrvaškem, bodo imele tudi priložnost srečati se z nekaterimi globalnimi mnenjskimi voditelji, oblikovalci politik in direktorji.