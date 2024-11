Za koga bomo stiskali pesti 2025?

Z NEO optiko do ogleda tekem v realnem času brez zamrznitev

Pri Telekomu Slovenije dostop do NEO optike zdaj ponujajo 250 tisoč novim gospodinjstvom, ki so do zdaj uporabljala staro internetno povezavo, ki lahko med drugim povzroča zakasnitve pri prenosu slike in celo nadležne zamrznitve, tako slike, kot tudi zvoka.

Foto: Shutterstock

Vse to je lahko še posebej nadležno, ko stiskate pesti in navijate za najljubše športnike, moštva, v odločilnem trenutku tekmovanja, pa vam slika zamrzne, medtem pa pri sosedih že slišite navijaške vzklike, ki pomenijo zaključek tekme.

Z NEO optiko, ki je na voljo tako v urbanih središčih kot na podeželju, bo vaša internetna povezava stabilna in hitra, ne glede na to, koliko sočasnih uporabnikov jo bo v vašem domu uporabljalo hkrati.

Športni dogodki v 2025, ki jih ne gre zamuditi

Foto: Shutterstock

V letu 2025 bodo slovenski športniki in reprezentance sodelovali na več pomembnih športnih dogodkih v Evropi in svetu. Preverili smo, kateri med njimi bodo zagotovo pritegnili veliko pozornosti in jih vsekakor ne gre zamuditi. Vsekakor pa bodo v letu 2025 tudi drugi športni dogodki, ki jih bodo spremljali slovenski navijači.

Svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah in biatlonu

Že v začetku leta, od 25. februarja do 9. marca 2025, bo potekalo Svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Švici. Tekmovanje bo vključevalo smučarske teke in smučarske skoke. Slovenski skakalci imajo visoke cilje, saj imajo na podlagi doseženih preteklih uspehov visoka pričakovanja tudi navijači.

Na tekmovanje v smučarskih skokih bodo zagotovo odšli nekateri izmed najboljših slovenskih skakalcev, ki bodo imeli zagotovo bučno podporo slovenskih navijačev celo v Švici, še številčnejša pa bo tista pred domačimi zasloni.

Foto: Reuters

Še prej pa bo potekalo Svetovno prvenstvo v biatlonu, in sicer od 12. do 23. februarja 2025 prav tako v Švici. Na prvenstvu se bodo najboljši biatlonci sveta, med njimi po pričakovanjih tudi Jakov Fak, zmagovalec tekem za svetovni pokal, svetovni prvak in dobitnik olimpijskih kolajn, borili za odličja v različnih disciplinah, vključno s sprintom, zasledovanjem, posamičnimi preizkušnjami, štafetami ter mešano štafeto.

Dirka po Franciji in Dirka po Italiji

V letu 2025 bosta slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič verjetno nastopila na dveh največjih kolesarskih dirkah, in sicer na Dirki po Franciji (Tour de France) in Dirki po Italiji (Giro d’Italia).

Tour de France 2025 bo potekal od 5. do 27. julija 2025. Dirka bo začela v Lilleu, nato pa se bo preselila v različne dele Francije, vključno z gorskimi preizkušnjami v Pirenejih in Alpah, z vrhunskimi vzponi na legendarne prelaze, kot sta Mont Ventoux in Hautacam. Pogačar in Roglič sta že večkrat dokazala svojo izjemno formo na tej prestižni dirki in dosegla številne zavidanja vredne uspehe.

Foto: Guliverimage

Giro d'Italia 2025 bo potekal od 9. do 31. maja 2025. Dirka bo vključevala zahtevne etape skozi Italijo, od gorskih vzponov Dolomitov do izzivov na južnih ravnicah. Kot običajno, se bo za skupno zmago borilo številni svetovni vrhunski kolesarji, na zmago pa lahko pričakujemo, da bosta šla tudi slovenska aduta.

Kolesarstvo v Sloveniji uživa izjemno priljubljenost, predvsem zaradi osvojenih medalj in etapnih zmag Pogačarja in Rogliča na teh dirkah, kar še povečuje zanimanje za spremljanje njihovega nastopa na teh svetovnih kolesarskih prvenstvih.

Evropsko prvenstvo v košarki

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se bo v letu 2025 udeležila evropskega košarkarskega prvenstva, ki bo potekalo med 27. avgustom in 14. septembrom. Prvenstvo bodo skupaj gostili Latvija, Finska, Ciper in Poljska.

Slovenija je že dolgo ena izmed najuspešnejših reprezentanc v evropski košarki, še posebej po osvojitvi naslova prvaka leta 2017 in četrtem mestu leta 2022. Tako lahko tudi tokrat pričakujemo visoko raven igre, ki bo poskrbela za številne nepozabne trenutke.

Slovenska reprezentanca, v kateri navijači kar pričakujejo nastop zvezdnika Luke Dončića, je znana po ekipni igri, dobri obrambi in izjemni sposobnosti prehajanja v napad. Njihov stil igre je gledljiv in dinamičen, kar pritegne navijače, ki slovensko reprezentanco strastno podpirajo doma in na tujem.

Foto: Reuters

Evropsko prvenstvo v odbojki

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v letu 2025 nastopila na Evropskem prvenstvu, ki bo potekalo od 12. do 28. septembra na Filipinih. Za prestižni naslov se bo potegovalo 32 reprezentanc, Slovenija se je na žrebu skupaj z reprezentancami Nemčije, Bolgarije in Čila, uvrstila v skupino E.

Slovenija je v zadnjih letih postala ena najboljših evropskih ekip v moški odbojki, saj je na prejšnjih evropskih prvenstvih že večkrat osvojila srebro. Tudi tokrat bodo slovenski odbojkarji med favoriti, ki se bodo potegovali za medaljo.

Strastna podpora športnikom na svetovnih prizoriščih

Foto: Shutterstock

Slovenski navijači so znani po svoji strastni podpori športnikom, še posebej v športih, kjer Slovenci dosegajo vrhunske rezultate, kot so kolesarstvo, košarka, rokomet, smučanje, smučarski skoki in seveda tudi pri drugih športih. Slovenska navijaška skupnost je zelo zvesta, kar je najbolj očitno pri velikih mednarodnih tekmovanjih, kot so olimpijske igre, svetovna prvenstva in evropska prvenstva. Slovenci se pogosto zbirajo na dogodkih, da podpirajo svoje športnike, bodisi v dvoranah, ob spremljanju v živo ali pa s soustvarjanjem edinstvene navijaške atmosfere doma.