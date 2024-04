WEBSI Digitalni presežki Slovenije 2024: Slovita žirija, povej, kdo prvi v deželi je tej

WEBSI Digitalni presežki Slovenije bodo tudi letos, že 13. leto zapored, z velikim ponosom in še večjo odgovornostjo podelili prestižne WEBSI nagrade. Letos pod sloganom »Slovita žirija, povej, kdo prvi v deželi je tej« bodo slovenski javnosti predstavili tiste, ki so v preteklem letu najbolj izstopali in s tem krojili slovenski digitalni prostor.

Prijave v tekmovanje WEBSI 2024 so se odprle v sredo, 13. marca 2024, in bodo odprte vse do petka, 17. maja 2024. Zgodnjo (cenejšo) prijavo si je možno zagotoviti do torka, 23. aprila.

Letošnji 128-članski žiriji, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz uglednih slovenskih podjetij in agencij, bo predsedovala Viktorija Radojević Mavrič, direktorica področja marketinga v Mercator, d. o. o. »V veliko čast mi je, da bom letos kot predsednica žirije WEBSI vodila izjemno strokovno ekipo ter prispevala k razvoju stroke. Skupaj s kolegi se veselimo prijavljenih del in izbora najboljših kreativnih rešitev, ” je ob tem povedala predsednica WEBSI žirije 2024.

Novosti letošnjega tekmovanja so kategorije, ki so jih organizatorji tokrat razvrstili v 5 skupin:

Panoge: Digitalni projekti po panogah (8 kategorij)

Tehnologije: Digitalni projekti glede na uporabljene tehnologije (7 kategorij)

Kanali: Digitalni projekti glede na kanale distribucije (7 kategorij)

Narava: Digitalni projekti glede na naravo projekta (4 kategorije)

Digitalni projekti, ki jih bo ocenjevala ožja žirija (3 kategorije)

Žirija bo tako na WEBSI dnevu skupno podelila 34 nagrad, med njimi tudi nagrade za Generalnega WEBSI prvaka 2024, Naj agencijo 2024, Naj naročnika 2024 in Naj digitalca. Skupaj z Argeto bodo tudi letos podelili nagrado za Mlade digitalce.

WEBSI dan 2024

Projekt se bo tradicionalno zaključil z WEBSI dnevom, ki bo potekal 12. septembra 2024, v Festivalni dvorani v Ljubljani. Čez dan se bo odvila konferenca o digitalnem komuniciranju, zvečer pa bodo na slovesni podelitvi podeljene prestižne WEBSI nagrade.

Več informacij najdete na www.websi.si.

Projekt WEBSI podpirajo:

Medijski sponzorji: Marketing Magazin, Večer, TSmedia, Dnevnik, Žurnal24, Računalniške novice, Monitor, Adria Media, Adverta, Val 202, Hitradio Center, Radio Ekspres, Radio Študent, STA, Super Znamka, Revija Študent, Zaslon, Ljubljana Airport

Partnerji: Zavarovalnica Sava, Argeta, Barcaffe, Mercator, Lidl, Triglav, Donat, Žito, Specto, Europlakat, Uxlab, IPROM, IAB Slovenia, IPM komunikacije, Elaborat, NETFORK, Weekend Media Festival, Sanjski šopek, Edition Digital, Determ.