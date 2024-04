"Ustrezne tehnologije za trajnostne izzive že imamo, gonilna sila bo umetna inteligenca!"

"Do leta 2050 bo svet imel še dve milijardi prebivalcev več, a že danes ena milijarda Zemljanov nima zanesljive oskrbe z energijo, kar je eden od pogojev za spodobno življenje – ali vemo, kako bomo priključili te tri milijarde ljudi?" se je na letošnjem dogodku Innovation Forum Paris spraševal Peter Herweck, glavni izvršni direktor družbe Schneider Electric, katere glavno poslanstvo je digitalna preobrazba upravljanja z energijo in avtomatizacije.

Na dogodku Innovation Forum Paris 2024, ki ga je organizirala družba Schneider Electric, se je zbralo okrog dva tisoč udeležencev. Foto: Srdjan Cvjetović

Pozabljamo na majhne in srednje velike stavbe

Toda zanesljiva oskrba z energijo je velik izziv že danes. "Število naprav, ki se povezujejo v internet, se bo v tem desetletju povečalo za šestkrat, v naslednjih petih letih pa se bo poraba energije v podatkovnih središčih povečala za faktor 1,6," je kot primera omenil Herweck.

Z naraščajočim povpraševanje po energiji in posledičnim višanjem cen je potreba po odgovornem ravnanju z energijo vedno pomembnejša. "Nižanje računov za energijo je zgolj ena izmed koristi, ki jo pridobimo z odgovornim in trajnostno usmerjenim ravnanjem," je še povedal Herweck in ob tem opozoril, da smo do zdaj prepogosto pozabljali na dejstva, ki peljejo do odgovornega ravnanja.

Z naraščajočim povpraševanjem po energiji in posledičnim višanjem cen je potreba po odgovornem ravnanju z energijo vedno pomembnejša. Foto: Srdjan Cvjetović

"Še danes pozornost velikokrat usmerjamo na velike stavbe, toda ali se zavedamo, da je kar 90 odstotkov vseh stavb malih in srednje velikih ter da te prispevajo kar 70 odstotkov izpustov ogljikovega dioksida?"

"Energetska obnova je vedno dobra odločitev"

Zavest o trajnosti, energetsko učinkoviti gradnji in odgovornem ravnanju z energijo je našla svoje mesto pri večini novih gradenj, a kaj narediti s številnimi starimi stavbami iz časov, ko o energetski učinkovitosti ni bilo treba razmišljati?

Herweck nima nobenega pomisleka: "Energetska obnova je vedno dobra odločitev." Opozarja, da so se že prej naložbe v energetsko obnovo povrnile nekje v poldrugem desetletju, ob vedno dražji energiji pa so ti časi zdaj še krajši.

Glavni izvršni direktor družbe Schneider Electric Peter Herweck: "Moramo porabiti manj, a bomo brez dvoma potrebovali več!" Foto: Srdjan Cvjetović

"Ustrezno tehnologijo že imamo!"

Poleg tega, kar lahko vsak od nas naredi v smeri trajnostnih premikov, odgovornejše rabe energije in zmanjševanja izpustov, potrebuje družba tudi sistemske rešitve.

"To nam bosta omogočili umetna inteligenca in digitalizacija," je na plenarnem zasedanju letošnjega pariškega dogodka, kjer so predstavili več kot 40 inovacij za najrazličnejša področja življenja in poslovanja, odločno povedal prvi mož francoskega podjetja z globalno prisotnostjo. Ob tem je optimistično pomiril: "Ustrezno tehnologijo, s katero lahko ogljične izpuste zaradi energije zmanjšamo za 70 odstotkov, že imamo!"

Kako hitro sprejemamo umetno inteligenco, pokaže podatek, da je za doseganje sto milijonov uporabnikov svetovni splet potreboval sedem let, generativna umetna inteligenca (Gen AI), katere primer uporabe je ChatGPT, pa samo dva meseca.

Porabniki bolj obremenjujemo kot proizvajalci

Herweck je opozoril, da več izpustov ogljikovega dioksida nastane ob porabi energije kot pa ob njeni proizvodnji, in je zato izpostavil pomen večanja zavesti pri potrošnikih – a ne samo zato, da bi si znižali zneske na svojih položnicah.

"Z uvedbo razpoložljivih tehnologij za razogljičenje lahko svet do konca tega desetletja prihrani dva bilijona evrov," je pred približno dva tisoč udeleženci dogodka napovedal Herweck.

Zmagovalni trojček

Ključ rešitev za zmanjševanje ogljičnih izpustov v sektorju energetike Herweck vidi v zmagovalnem trojčku avtomatizacije, elektrifikacije in digitalizacije, pri čemer bodo gonilne sile njihovih rešitev podatkovna središča in umetna inteligenca.

Digitalizacija in elektrifikacija vodita v trajnost, je prepričan glavni izvršni direktor družbe Schneider Electric Peter Herwick. Foto: Srdjan Cvjetović

Rešitve, ki so jih predstavili na letošnji izvedbi svojega vsakoletnega kronskega dogodka, so med drugim na področjih pridelave mineralov, proizvodnje kovin ter tehnologije solarnih in fotovoltaičnih baterij, a tudi na celovitem upravljanju z energijo kot delu pametnega doma in ustvarjanju čim prijaznejšega okolja za kakovostno bivanje.

Prav pri tem ima umetna inteligenca velik pomen, saj spremlja okoliščine in predlaga optimalne scenarije, kot npr. kdaj je pravi trenutek za vklop velikih porabnikov v gospodinjstvu in kdaj napolniti električni avtomobil ter na drugi strani kdaj je za lastnike solarne elektrarne na strehi pravi trenutek, da za čim višjo ceno odprodajo svoje presežke.