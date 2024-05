Unikatna kartica, ki vam izpolni vse želje

Predplačniške kartice in virtualne kartice so v zadnjih letih postale enostaven, priročen in najbolj varen način plačevanja, nenehno pa postajajo bolj napredne, še bolj vsestranske in uporabniku prijazne. Predstavljamo vam kartico, ki vam izpolni vse želje, kartico, ki se zlahka prilagodi vašemu razpoloženju, in kartico, ki bo postala vaš nov najljubši zaveznik v virtualnem svetu.

predplačniške kartice Mastercard, Wish in Vibe ter virtualna kartica SPAYCY, ki zaradi številnih prednosti resnično izstopajo. Kartice, ki jih lahko kupite na izbranih prodajnih mestih Petrol, lahko uporabite kjerkoli (vsa prodajna mesta Mastercard) in kadarkoli (splet) želite. Namenite jih lahko tudi kot darilo ali pa jih uporabnik porabi zase, za nakupe, ko ne želi uporabiti svoje primarne plačilne kartice. Kaj še nudijo in zakaj so v splošnem predplačniške kartice dandanes tako priljubljene? V Sloveniji so vam po novem na voljointer virtualna kartica, ki zaradi številnih prednosti resnično izstopajo. Kartice, ki jih lahko kupite na izbranih prodajnih mestih, lahko uporabite kjerkoli (vsa prodajna mesta Mastercard) in kadarkoli (splet) želite. Namenite jih lahko tudi kot darilo ali pa jih uporabnik porabi zase, za nakupe, ko ne želi uporabiti svoje primarne plačilne kartice. Kaj še nudijo in zakaj so v splošnem predplačniške kartice dandanes tako priljubljene?

Nepogrešljiv del sodobnega življenja

Predplačniške kartice in virtualne kartice so z vsestranskostjo in zanesljivostjo postale nepogrešljiv del sodobnega načina življenja. Ponujajo enostavnost in priročnost, saj omogočajo natančen nadzor nad stroški, brez tveganja zadolževanja. Poleg tega so virtualne kartice še posebej varne, saj ne razkrivajo osebnih finančnih podatkov pri spletnih nakupih, kar zmanjšuje možnost zlorabe.

Foto: Mbills

Razlogov, zakaj so predplačniške kartice postale priljubljen način plačevanja, je ogromno. Predplačniške kartice se lahko prilagodijo različnim finančnim potrebam in situacijam.

Tu je nekaj situacij, v katerih so predplačniške kartice lahko koristne.

Prilagodijo se različnim finančnim potrebam in situacijam

V prvi vrsti so tu potovanja. Predplačniške kartice so za ta namen odlična izbira, saj omogočajo varno plačevanje v tujini, pri čemer ni potrebe po tem, da s seboj nosite večje količine gotovine. Poleg tega lahko enostavno spremljate svojo potrošnjo. V okviru potovanj velja omeniti tudi kontekst mednarodnega poslovanja. Poslovneži, ki se ukvarjajo z mednarodnim poslovanjem, lahko uporabljajo predplačniške kartice za enostavno upravljanje stroškov v različnih valutah.

Fizične ali virtualne predplačniške kartice so idealna izbira za spletno nakupovanje, saj ščitijo vaše osebne finančne podatke in preprečujejo tveganje zlorabe.

Predplačniške kartice lahko služijo tudi v različnih nujnih situacijah, kot na primer rezervno plačilno sredstvo v primeru, ko nimate dostopa do svojega glavnega bančnega računa.

Omeniti velja tudi potencialne nakupe za otroke ali druge družinske člane. Starši lahko svojim otrokom zagotovite predplačniško kartico, s katero lahko nadzorujete njihove izdatke in jim obenem omogočite, da se naučijo finančne odgovornosti.

Omejevanje porabe si lahko omislite tudi zase. Če želite omejiti svoje mesečne stroške, lahko na predplačniško kartico naložite točno določen znesek denarja. Ko ta znesek porabite, ne morete več nakupovati, kar vam pomaga ohranjati nadzor nad proračunom.

Naslednja izmed pomembnih prednosti predplačniških kartic je tudi zasebnost. Če želite ohraniti svojo finančno zasebnost, lahko uporabite anonimno predplačniško kartico, ki ne razkriva vaših osebnih podatkov.

Kartici Wish in Vibe – predplačniški kartici, ki izstopata

Veliko teh lastnosti imajo tudi nove predplačniške kartice Mastercard. Potrebujete kartico za darilo ali manjše nakupe? Potem izberite zeleno Wish ali modro Vibe kartico – zase ali kot darilo –, ki vam omogočata enkratno polnitev do 150 evrov. Uporabljata se lahko za spletna plačila in nakupe na fizičnih prodajnih mestih po vsem svetu, kjer omogočajo plačilo z Mastercard kartico (do 50 evrov na transakcijo).

Vas zanima, od kod izvirata njuni imeni? Darilna kartica Wish je ime dobila iz očitnega razloga – ker vam izpolni vse želje. Ima povsem enake lastnosti kot Vibe, samo od vašega razpoloženja pa je odvisno, ali izberete zeleno ali modro.

Kupite ju lahko v Petrolovih poslovalnicah, ju uporabite, kjerkoli vam srce poželi, hkrati pa lahko stanje in vse transakcije na kartici preverjate na tem portalu. Vpišite 15-mestno kodo kartice in že imate celoten pregled.

Za brezskrbnost v virtualnem svetu – kartica SPAYCY

Če ne potrebujete fizične kartice, ampak samo možnost spletnega plačila, vam priporočamo uporabo virtualne kartice SPAYCY. Posebej jo bodo cenili tisti, ki so navdušeni nad virtualnimi karticami in virtualnim svetom, tako ali drugače pa vam bo omogočila brezskrbnejše igranje spletnih iger, nakup oblačil in druge spletne aktivnosti.

Prav tako jo najdete na prodajnih mestih Petrola in jo napolnite za enkratni znesek do 150 evrov.

Kodo za kartico dobite na računu ob nakupu, hkrati pa lahko stanje na kartici prav tako preverjate na tem portalu.

Foto: Mbills