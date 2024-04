To je Slovenec, ki bo dirkal s prvakom formule 1

V nedeljo se je s finalom turnirja v igri League of Legends, ki ga je dobila slovenska ekipa Spike Syndicate in si prislužila denarno nagrado v višini tri tisoč evrov, končal tridnevni Game Gang Show, največji festival videoiger v Sloveniji. Na zadnji dan dogodka sta postala znana tudi zmagovalca Heinekenove kampanje Player 0.0 in MasterCardovega izziva, ki sta prejela vrhunski nagradi.

Zmagovalec Heinekenove akcije Player 0.0, katere cilj je bil – ob opozarjanju na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola – najti Slovenca ali Slovenko, ki bo najbolje opravil ali opravila z istoimensko spletno dirkaško igro, Jernej Verbič. Prislužil si je dirkaški konec tedna za dve osebi, med katerim se bo na globalnem zaključku kampanje Player 0.0 iz oči v oči pomeril s trikratnim prvakom formule 1 Maxom Verstappnom.

Tretji dan Game Gang Showa, dogajanje na glavnem odru:

MasterCardov izziv, ki zmagovalca pelje na finalno tekmo letošnje sezone nogometne Lige prvakov na londonski Wembley, je medtem dobil Alex Mernik iz Slovenske Bistrice, čigar kombinacija lovljenja ravnotežja z žogo na glavi, žongliranja in proslavljanja zadetka je prepričala največ obiskovalcev festivala.

Alex Mernik Foto: Sportmediafocus

Na zadnji dan dogodka Game Gang Show je sicer potekal tudi finale turnirja v simulaciji košarke NBA 2K24, zmaga je pripadla Dominiku Jovanovu.

Na drugi dan festivala Game Gang Show v Sloveniji sta bila ob vsebinskih razpravah, ki so se med drugim dotaknile razvoja videoiger, umetnosti v videoigrah in nevarnosti družbenih omrežij, na sporedu med drugim še zaključni turnir domačega prvenstva v videoigri Valorant, na katerem je slavila ekipa 100 Tatov, in finale simulacije evropskega prvenstva v nogometu v igri EA FC 24, ki ga je pod taktirko Filipa Babića dobila reprezentanca Hrvaške.

Foto: Bojan Puhek

Prvi dan Game Gang Showa so medtem med drugim zaznamovali predvsem finale slovenskega državnega prvenstva v ešportu oziroma v videoigri Counter Strike 2, tega je prepričljivo dobila ekipa ešportnega kluba Diamant Esports, ter razprave o aktualnem stanju ešporta v Sloveniji in svetu, navidezni resničnosti, decentralizaciji v videoigrah in robotiki.

Oglejte si utrinke z dogodka Game Gang Show: