Telekom Slovenije: Naši uporabniki so najbolj zadovoljni

Tako so pokazali rezultati spomladanske raziskave družbe Valicon o zadovoljstvu uporabnikov telekomunikacijskih storitev, ki so jo opravili sredi marca na vzorcu 1017 uporabnikov mobilnih in fiksnih storitev, starih med 15 in 75 leti.

Na Telekomu Slovenije ponosno poudarjajo, da so bili njihovi uporabniki, tako mobilnih kot stacionarnih storitev, najbolj zadovoljni tudi v lanski raziskavi.

S čim so uporabniki najbolj zadovoljni

Največ zadovoljstva so uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije pokazali glede infrastrukture omrežja, predvsem s pokritostjo s signalom, in ponudbe, predvsem s količino in vrsto storitev, vključenih v naročniške pakete.

Pri stacionarnih storitvah uporabniki najbolj cenijo odzivnost in učinkovitost pri odpravljanju težav, sledi pa zadovoljstvo s ponudbo, predvsem preprostost pri priklopu in obseg naročniških paketov.

Pokritost s signalom je na vrhu lastnosti, ki jih uporabniki mobilne telefonije najbolj cenijo (fotografija je simbolična). Foto: Ericsson

Kaj uporabniki najbolj cenijo

Anketa je tudi pokazala, kaj je slovenskim uporabnikom telekomunikacijskih storitev najpomembneje. Kar trem petinam slovenskih uporabnikov stacionarnih telekomunikacijskih storitev so pomembni hitrost in zanesljivost internetne povezave ter razmerje med kakovostjo storitve in njeno ceno.

Uporabniki mobilnih storitev so na prvo mesto s skoraj tričetrtinskim deležem postavili pokritost s signalom, torej dostopnost, le nekaj odstotnih točk uporabnikov manj pa je izpostavilo razmerje med kakovostjo storitve in njeno ceno, kakovost storitve v celoti ter hitrost in zanesljivost mobilnega interneta in mobilnega podatkovnega prenosa.

Zadovoljstvo se odraža v večanju števila naročnikov

Izpolnjevanje pričakovanj uporabnikov je pot do njihovega zadovoljstva, ki ga pri Telekomu Slovenije zaznavajo tudi s povečanim številom uporabnikov v zadnjem letu tako pri stacionarnih kakor tudi pri mobilnih storitvah.

Podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek Foto: Bojan Puhek

"Storitve in omrežje razvijamo na način, da uporabnikom zagotavljamo zanesljivost, varnost in dobro uporabniško izkušnjo na vseh točkah, kjer prihajajo v stik z nami," je med drugim povedal podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek.

Telekom Slovenije v nekaj številkah

Hitrost optičnega omrežja: do dva gigabita v sekundi

Dostop do optičnega omrežja Telekoma Slovenije: 460 tisoč gospodinjstev

Pokritost s signalom 5G: 420 tisoč dodatnih prebivalcev v zadnjem letu, skupaj več kot 1,2 milijona prebivalcev

Načrtovana pokritost s signalom 5G leta 2025: 99 odstotkov prebivalstva