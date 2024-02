Srhljivo odkritje v avtomatu: proizvajalec trdi, da upošteva GDPR

Iz študentskega naselja Univerze Waterloo v Kanadi bodo odstranili pametne avtomate s prigrizki v lasti giganta industrije sladkarij Mars, ker je eden od študentov razkril, da vsebujejo tehnologijo za prepoznavanje obrazov. Operater in proizvajalec avtomatov, ki sicer nastajajo v proizvodnem obratu v Evropi, medtem zagotavljata, da avtomati ne snemajo in shranjujejo ničesar ter da so podrejeni strogim smernicam GDPR, splošni uredbi o varstvu podatkov v EU.