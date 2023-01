Postavili avtomate z izdelki iz kitovega mesa #video

Japonsko kitolovsko podjetje Kyodo Senpaku je v Tokiu in Jokohami postavilo prve avtomate za prodajo izdelkov iz kitovega mesa, v naslednjih petih letih naj bi jih po državi postavili okoli sto.

Na ta način želijo Japonce spet spodbuditi h kupovanju in uživanju kitovega mesa, ki je bilo dolgo pomemben del japonske prehrane, še posebej v času pomanjkanja po drugi svetovni vojni, poroča Reuters.

Foto: Reuters

"Ob tem me obhaja veliko spominov na otroštvo. Mnogi Japonci smo odrasli ob kitovem mesu, medtem ko so drugod po svetu jedli govedino," je za Reuters povedal 80-letni upokojenec Kunitake Suzuki, eden od prvih kupcev kitovega mesa iz avtomata v Jokohami.

Iz avtomatov je mogoče kupiti zamrznjen kitov sašimi, zrezke in "slanino", pa tudi konzervirane obare iz kitovega mesa. Cene izdelkov se gibljejo med tisoč in tri tisoč jeni oziroma med sedmimi in 21 evri.

Foto: Reuters

Kljub moratoriju na komercialni kitolov, ki ga je leta 1986 uvedla mednarodna komisija za kitolov (IWC), so na Japonskem tega nadaljevali z razlago, da gre za kitolov iz znanstvenih namenov. Leta 2018 so prekinili članstvo v IWC in sporočili, da bodo nadaljevali komercialni kitolov v svojih teritorialnih vodah, zaradi česar so tarča kritik organizacij in skupin, ki se borijo proti lovu na kite.

"Mnogo velikih trgovskih verig kitovega mesa noče prodajati, ker se bojijo, da jih bodo nadlegovali protestniki. Zaradi tega tudi ljudje, ki želijo jesti kitovo meso, tega ne morejo dobiti," je za Reuters izjavil Hideki Tokoro, predsednik podjetja Kyodo Senpaku.

Foto: Reuters

Po podatkih japonskih oblasti so Japonci leta 2021 pojedli le okoli tisoč ton kitovega mesa, kar je zanemarljiva količina v primerjavi z 2,6 milijona ton piščančjega in 1,27 milijona ton govejega mesa. Leta 1962, na vrhuncu porabe kitovega mesa, so ga Japonci zaužili 233 tisoč ton.

Oglejte si še: