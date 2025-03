Solani je uspelo v letu 2021 – zdaj bi lahko ta kriptovaluta z nizko tržno kapitalizacijo dosegla še več

V letu 2021 je blockchain projekt doživel velik porast vrednosti, kar je pritegnilo pozornost javnosti. Bi lahko zdaj ta manjša in manj znana kriptovaluta presegla ta uspeh ali celo dosegla nov preboj? Članek raziskuje potencial novega "igralca" v svetu digitalnih valut.

Foto: LA KADJ LLC

Zanimanje za $XYZ narašča, saj se njegova vrednost približuje mejniku 15 milijonov dolarjev

Projekt XYZVerse ($XYZ), ki združuje svetova športa in kriptovalut, je pritegnil pomembno zanimanje vlagateljev. V nasprotju s tipičnimi memecoini se XYZVerse postavlja kot dolgoročna pobuda z jasnim načrtom in angažirano skupnostjo. Projekt je bil pred kratkim prepoznan kot najboljši NOVI meme projekt, kar dodatno utrjuje njegovo privlačnost.

Cenovna dinamika in načrti za prihodnost

Med fazo predprodaje je žeton $XYZ pokazal stabilno rast. Od svoje predstavitve se je cena povečala z 0,0001 na 0,003333 dolarja, naslednja stopnja pa bo ceno dvignila na 0,005 dolarja. Končna cena predprodaje bo 0,02 dolarja in posledično bo žeton uvrščen na glavne centralizirane in decentralizirane borze.

Foto: LA KADJ LLC

Pričakovana cena ob seznamu je 0,10 dolarja, kar bi lahko zgodnjim vlagateljem prineslo do 1.000-kratne donose, če projekt doseže potrebno tržno kapitalizacijo.

Do zdaj je bilo zbranih več kot deset milijonov dolarjev, predprodaja pa se bliža drugemu pomembnemu mejniku, ki je pri 15 milijonih dolarjev. Ta hitri napredek kaže na močno povpraševanje tako malih kot institucionalnih vlagateljev.

Zmagovalci so nagrajeni

V XYZVerse skupnost določa pravila. Aktivni udeleženci niso le opazovalci, temveč so za svojo aktivnost nagrajeni z airdropi žetonov XYZ. Gre za igro, pri kateri najuspešnejši igralci osvojijo bogate nagrade.

Pot do zmage

S trdno tokenomiko, strateškimi CEX in seznami DEX ter doslednim uničevanjem žetonov je $XYZ pripravljen na zmagovalni pohod. Vsaka poteza je zasnovana tako, da ga potisne naprej, okrepi njegovo ceno in združi skupnost privržencev, ki verjamejo, da je to začetek nečesa legendarnega.

Solana SOL: pomemben tekmec na blockchain trgu, ki ga je vredno spremljati

Solana je blockchain platforma, ki se osredotoča na hitrost in skalabilnost. Podpira decentralizirane aplikacije, kot sta ethereum in cardano. Solana izstopa z oblikovalskimi odločitvami, ki omogočajo hitrejše transakcije. Razvijalci lahko pišejo programe v različnih jezikih, kar dodaja fleksibilnost. V središču Solane je SOL, njena lastna kriptovaluta. SOL se uporablja za transakcije, izvajanje programov in nagrajevanje podpornikov omrežja.

Solana se izogiba običajnim rešitvam, kot so sharding ali drugi sloji. Namesto tega gradi visoko kapaciteto omrežja, ki obvladuje veliko aktivnost. To pritegne razvijalce, ki iščejo hitrost in učinkovitost. Na današnjem trgu bi lahko SOL postal privlačen. Njegov poudarek na hitrosti in skalabilnosti ga postavlja v dober položaj v primerjavi s konkurenco. Medtem ko več projektov išče robustne platforme, bi lahko Solana SOL pridobil več pozornosti. Čeprav se kriptotrg vedno spreminja, bi lahko Solanin pristop žeton SOL naredil pomemben za spremljanje.

Medtem ko SOL in druge kriptovalute uspešno nastopajo na trgu, XYZVerse združuje šport in meme z ambicioznim ciljem preseči pretekle uspehe in obdržati vodilni položaj na kriptotrgu. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite njihovo spletno stran, Telegram ali X.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.