Kitajski TCL, ob Samsungu in LG eden od treh največjih proizvajalcev TV-zaslonov na svetu, se sooča z obtožbami, da nekateri njegovi televizorji tipa QLED, ki za prikaz slike uporabljajo tako imenovane kvantne pike, teh sploh nimajo. To sta domnevno dokazali dve različni neodvisni študiji. TCL navedbe zanika z lastno analizo, ki naj bi ovrgla rezultate omenjenih študij.

Niso našli ključnih elementov

Da nekateri televizorji proizvajalca TCL nimajo tako imenovanih kvatnih pik – gre za polprevodniške delce, velike nekaj nanometrov, ki različne barve prikazujejo glede na valovno dolžino svetlobnih žarkov, ki potujejo skozi njih –, je prvi poročal južnokorejski tehnološki medij ET News (vir).

Preizkus modelov TCL C755, C655 in C655 Pro – gre za televizorje, ki jih prodajajo tudi nekateri slovenski trgovci z elektroniko – naj bi namreč pokazal, da ne vsebujejo kadmija ali indija. Gre za kemična elementa, ki se uporabljata pri izdelavi kvantnih pik.

Mnogo kupcev novejših pametnih televizorjev se v zadnjih letih odloča med modeli, ki uporabljajo bodisi tehnologijo QLED ali OLED. Televizorji QLED so praviloma svetlejši in zato primernejši za uporabo v svetlih prostorih, televizorji OLED pa ponujajo boljše kontraste in jih je zato primerneje uporabljati v nekoliko temnejših prostorih. Večina preizkuševalcev je sicer mnenja, da je kakovost slike nekoliko boljša na televizorjih OLED, televizorji QLED pa so upoštevajoč dimenzije in podprte tehnologije praviloma cenejši. Foto: Shutterstock

Teste tehnologije v TV-zaslonih proizvajalca TCL je sicer naročilo podjetje Hansol Chemical, ki proizvaja panele s kvantnimi pikami za nekatere proizvajalce televizorjev, v prvi vrsti za Samsung.

Analizi sta za Hansol opravila ženevski SGS in londonski Intertek. Gre za dve od vodilnih svetovnih podjetij za preizkušanje, preverjanje ustreznosti in certificiranje različnih izdelkov.

Kaj pravi TCL?

TCL, po podatkih iz leta 2022 tretji največji proizvajalec televizorjev na svetu, po lastnih navedbah pa drugi, je v odzivu na analizi, ki ju je razkril Hansol, opozoril na analizo, ki jo je švicarski družbi SGS naročilo podjetje Guangdong Region Advanced Material. Gre za dobavitelja panelov s kvantnimi pikami za TCL.

Iz te analize je bilo razvidno, da so bili sledovi kadmija v preizkušenih panelih vendarle prisotni, prisotnost kvantnih pik pa naj bi potrdil tudi preizkus s spektrogramom, piše tehnološki medij Tom's Hardware.

Kvantne pike so polprevodniški delci, natančneje kristali, veliki nekaj nanometrov, ki različne barve prikazujejo glede na valovno dolžino svetlobnih žarkov, ki potujejo skozi njih. Foto: Shutterstock

V metodologiji analiz, ki so jih naročili eni in drugi, so bile sicer pomembne razlike. Študiji, ki ju je naročilo podjetje Hansol, sta vključevali dobesedno razdiranje televizorjev znamke TCL, ki jih je mogoče kupiti v trgovinah z elektroniko, medtem ko je šlo pri analizi, ki jo testira TCL, zgolj za preizkušanje komponent (panelov), ki pa jih Guangdong Region Advanced Material dobi od več različnih proizvajalcev.

Pomembno vprašanje: bi se takšno zavajanje velikanu industrije, kot je TCL, sploh izplačalo?

Analitiki, s katerimi so se o problematiki domnevno manjkajočih kvantnih pik pogovarjali pri tehnološkem mediju Arstechnica, kot najverjetnejši scenarij za rezultate testov, ki niso ugotovili prisotnosti kvantnih pik, omenjajo morebiti pešajočo kontrolo kakovosti v proizvodnih obratih dobaviteljev podjetja TCL.

"Mogoče je, da je kontrola kakovosti pri nekaterih proizvajalcih panelov s filmi QLED, od katerih komponente dobavlja TCL, preslaba in da koncentracija kvantnih pik zato ni homogena ne le od proizvodne serije do proizvodne serije, temveč morda celo na posameznih TV-zaslonih," je za Arctechnico dejal analitik Eric Virey, ki dela za podjetje s področja raziskave trgov Yole Intelligence.

"Če ni tako, potem se dogaja načrtno laganje kupcem, o čemer pa dvomim," je še dejal.

Velikan industrije, kot je TCL, z zavajanjem potrošnikov namreč najverjetneje ne bi pridobil ničesar, saj bi imel s proizvodnjo TV-zaslonov z lažnimi kvantnimi pikami skoraj enake stroške kot s TV-zasloni s pravimi, menijo poznavalci.

Obenem bi na kocko postavljal svoj ugled in tržni delež, ki je ob koncu leta 2022 znašal 11,7 odstotka in je bil enak deležu proizvajalca LG. Pred obema je bil s skoraj 20-odstotnim tržnim deležem, kar zadeva prodajo TV-zaslonov, le še južnokorejski Samsung (vir).