Hisense vodilni na svetu v segmentu velikih televizorjev

Po podatkih mednarodnega inštituta za tržne raziskave Omdia so svetovne pošiljke televizorjev skupine Hisense leta 2024 dosegle 29,14 milijona enot, kar predstavlja 14 odstotkov svetovnega tržnega deleža. Hisense si je med letoma 2022 in 2024 zagotovil drugo mesto na svetovni ravni in je edini proizvajalec televizorjev, ki je v sedmih zaporednih letih dosegel stalno rast.

Hisense je utrdil svoj položaj vodilnega svetovnega ponudnika na trgu televizorjev z velikimi zasloni in z 19,8-odstotnim tržnim deležem zaseda prvo mesto na svetu pri dobavah televizorjev velikosti 75 palcev in več. Tudi v segmentu ultra velikih televizorjev ima Hisense prevladujoč tržni delež — 30,3-odstotni za 98- in večpalčne modele ter osupljiv 58,8-odstotni tržni delež za 100- in večpalčne modele. Po podatkih agencij za raziskave trga GFK in Circane so televizorji Hisense na prvem mestu v številnih državah, med drugim na Japonskem, v Avstraliji, Južni Afriki in tudi v Sloveniji.

Napredna tehnologija za odlično izkušnjo gledanja

Uspeh blagovne znamke Hisense na zelo konkurenčnem trgu je posledica zavezanosti tehnologiji, osredotočeni na uporabnika, in vrhunske kakovosti, ki uporabnikom izboljšuje vsakdanje življenje. Vrhunec uporabniške izkušnje omogoča 116-palčni LED-televizor TriChroma. Poganja ga zmogljiv slikovni procesor Hi-View AI Engine X, ki ga poganja umetna inteligenca in s funkcijami, kot sta AI Peak Brightness in AI RGB Local Dimming, zagotavlja dinamične prilagoditve kontrasta, svetlosti in barv za žive vizualne podobe. Za Hisense je umetna inteligenca gonilna sila inovacij, ki izboljšuje tako izkušnjo gledanja kot tudi energetsko učinkovitost.

Z neomajno predanostjo inovacijam in zadovoljstvu uporabnikov je Hisense utrdil položaj vodilnega na svetovnem trgu televizijskih sprejemnikov. Z izkoriščanjem vrhunske tehnologije in strateških partnerstev še naprej izboljšuje izkušnjo gledanja in postavlja nove standarde v industriji. Hisense je tako na dobri poti, da ohrani svojo rast in ostane najboljša izbira za potrošnike po vsem svetu.

Pestra ponudba televizorjev za vse profile gledalcev

Hisense ima v svoji ponudbi pester nabor televizorjev, ki bodo navdušili še tako zahtevnega gledalca. Inovativna tehnologija in pametne rešitve namreč poskrbijo za izvrstno izkušnjo tako za filmske in športne navdušence kot za igralce videoiger in celo ljubitelje umetnosti. Med njimi je tudi pet televizorjev Hisense, ki so za leti 2024 in 2025 prejeli prestižno nagrado EISA — ta dodatno potrjuje odličnost na področju hišne elektronike.

Ob nakupu izbranega televizorja Hisense prejmete trimesečno naročnino za standardni paket priljubljenih pretočnih vsebin SkyShowtime.

