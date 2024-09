Za zdaj še ne razkrivajo, na katerih trgih bo dostopen, zato še ne moremo vedeti, ali bo na prodaj tudi pri nas.

Dvojne pregibnosti ne bi bilo brez inovacij

Kot je še povedal, je dvakrat pregibni telefon mogoč zaradi inovacij, kot sta lahka in poenostavljena tečaja, ki delujeta usklajeno ter tako omogočata pregibanje navznoter in navzven, ter zaslon iz prožnih materialov, odpornih proti stiskanju pri prepogibanju navznoter in proti napetosti pri prepogibanju navzven.

Oblikovno Huawei Mate XT sledi simetriji zvezdastega diamanta, ki je značilna za njihovo blagovno znamko Ultimate Design. Posebne programske prilagoditve in izboljšave po navedbah proizvajalca omogočajo brezhibno preklapljanje med načini z enim, dvema in tremi zasloni.

Dvojno pregibni pametni telefon Huawei Mate XT omogoča delo z enim, dvema ali tremi zasloni, vsak od teh je primeren za različne aplikacije in funkcije. Foto: Huawei

Niso pozabili na zahtevne fotografe

Kljub izzivom, ki jih narekuje omejen prostor v notranjosti dvakrat pregibnega telefona, se Huawei Mate XT ponaša s Huaweievimi naprednimi fotografskimi funkcijami Huawei XMAGE in desetstopenjsko fizično nastavljivo zaslonko, za katero zatrjujejo, da je kos tako zelo oddaljenim motivom kot tudi tistim na le nekaj deset centimetrov.

Dvakrat pregibni telefon in vse njegove napovedane lastnosti bi bilo nedvomno zanimivo pogledati in preizkusiti, a to na našem delu sveta morda ne bo mogoče. Vsaj ne kmalu, saj Huawei še ne razkriva, ali bo ta, na Kitajskem predstavljen posebnež na voljo tudi Evropi in s tem tudi pri nas.