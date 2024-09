Pametni telefon, ki navdušuje z izjemno nočno fotografijo in napredno umetno inteligenco

Podjetje Xiaomi je v Berlinu predstavilo pametna telefona vodilne serije Xiaomi 14T. Namenjena sta navdušencem, ki bodo znali ceniti jasne in žive posnetke, na novo definirane nočne fotografije in zmogljive funkcije umetne inteligence za različne primere rabe. Z združitvijo elegantne oblike, zmogljivega procesorja Mediateka in osupljivega zaslona OLED zagotavljata neprimerljivo izkušnjo vsem, ki od svojih naprav pričakujejo najboljše!

Foto: Xiaomi

Sočasno z najnovejšo serijo Xiaomi 14T je podjetje globalno predstavilo še eleganten in vzdržljiv prepogljiv pametni telefon Xiaomi MIX Flip. Odlikuje ga najnovejši sistem Xiaomi HyperOS, ki zagotavlja brezhibno uporabniško izkušnjo tako na notranjem kot zunanjem zaslonu, izjemne funkcije v kompaktni obliki in fotografske zmogljivosti, podkrepljene z znanjem podjetja Leica na ravni običajnih premijskih pametnih telefonov.

Naslednja generacija nočnih fotografij z optiko Leica

Xiaomi 14T in 14T Pro z izjemnimi zmogljivostmi pri šibki svetlobi zajemata dih jemajoče nočne prizore ali živahne mestne pokrajine z izjemno jasnostjo in na ta način zagotavljata izjemno fotografsko izkušnjo.

Zasluga gre sistemu obdelave (Xiaomi AISP) in z umetno inteligenco podprti računski fotografski platformi (AI) združevanja slik (Fusion), kar izboljšuje dinamični razpon ter zmanjšuje šum za izjemne podrobnosti in živahne barve tudi pri zahtevni osvetlitvi. Obenem so izboljšali tudi portretni način, ki z razponom goriščnic od 23 do 75 milimetrov zagotavlja večplastne, podrobne portretne fotografije z večjo globino, jasnostjo in naravnim učinkom zameglitve ozadja (bokeh).

Foto: Xiaomi

Pametni telefon Xiaomi 14T Pro ima vsestranski sistem treh kamer s petimi goriščnicami, od 15 mm do 120 milimetrov. Glavno kamero s 50-milijonskim tipalom (Light Fusion 900) odlikuje velika zaslonka f/1,6 najnovejšega objektiva Leica Summilux. S fizično velikostjo 1/1,31 palca in visokim dinamičnim razponom (13,57 EV) tipalo zajame 32 odstotkov več svetlobe od predhodnika in zagotovi živahne fotografije, polne podrobnosti. Dodatni napredek predstavlja asferični objektiv s sedmimi lečami (7P) z visoko prepustnostjo, ki zajame več svetlobe in podpira fotografiranje z visokim dinamičnim razponom.

Xiaomi 14T se medtem ponaša s Sonyjevim tipalom IMX906 in vsestranskim sistemom treh kamer s štirimi goriščnicami od 15 do 100 milimetrov. Glavna kamera s 50-milijonskim tipalom, zaslonko f/1,7 in najnovejšim optičnim objektivom Leica Summilux zagotavlja žive barve in izjemne podrobnosti tudi pri šibki svetlobi. Za ostre in podrobne posnetke pokrajine pa je zaslužna 12-milijonska ultraširokokotna kamera z ekvivalentno goriščno razdaljo 15 milimetrov.

Foto: Xiaomi

Poleg izjemnih fotografskih zmogljivosti se serija Xiaomi 14T odlikuje tudi na področju videografije, saj brez težav snema kinematografske videoposnetke. Filmski način privzeto uporablja razmerje stranic 2,39 : 1 ter podpira kinematografsko zameglitev in preklapljanje med ostrenjem za kinematografski občutek. Obenem način režiser uvaja profesionalni kinematografski vmesnik z naprednim upravljanjem parametrov, medtem ko MasterCinema snema videoposnetke visokega dinamičnega razpona (HDR) v 10-bitnem formatu (Rec. 2020) v razločljivosti do 4K pri 30 sličicah na sekundo, pri čemer zajame več podrobnosti v svetlih in temnih delih prizora ter uporabnikom predstavi dinamični obseg, ki zelo spominja na človeški vid.

Izkoriščanje napredne umetne inteligence za vsakodnevno udobje

Pametna telefona serije Xiaomi 14T prinašata novo raven produktivnosti in ustvarjalnosti z naprednimi zmogljivostmi umetne inteligence na področju iskanja, govora, besedil, slik in videa, s čimer izboljšujeta vsakodnevna opravila in udobje. Z izkoriščanjem moči izvajanja algoritmov umetne inteligence tako v napravi kot v oblaku izboljšujeta produktivnost, omogočata pametnejša potovanja in pomagata ustvarjati vsebine.

Foto: Xiaomi

Serija Xiaomi 14T dviguje sodelovanje z Googlom na novo raven z uvedbo funkcije iskanja z obkrožanjem (Circle to Search with Google). Z njeno pomočjo zlahka poiščete vse, kar vidite na zaslonu, ne da bi vam bilo treba preklapljati med aplikacijami. Poleg tega je serija Xiaomi 14T opremljena z aplikacijo umetne inteligence Google Gemini, ki s klepetom pomaga pri pisanju, učenju, načrtovanju in podobnem.

Prevajalnik s pomočjo umetne inteligence (AI Interpreter) pomaga premagati jezikovne ovire ter izboljšuje komunikacijo med sestanki in telefonskimi pogovori. Dvigu produktivnosti pa sta s prepisovanjem govora v besedilo, natančnim prepoznavanjem govorca in hitrimi povzetki namenjena še beležka (AI Notes) in snemalnik (AI Recorder).

Foto: Xiaomi

Na ustvarjalnem področju vas bosta navdušila urejanje slik (AI Image Editing), ki jih inteligentno razširi, in funkcija brisanja nepotrebnih elementov s prizorov (AI Eraser Pro). Na voljo vam je še možnost preprostega ustvarjanja kratkih filmov (AI Film) in ustvarjanja poosebljenih avatarjev (AI Portrait), s čimer brez težav predstavite svoj edinstveni slog.

Xiaomi je zavezan k nenehnemu izboljševanju izkušnje, kar je od letošnjega januarja privedlo do 600 izboljšav programske opreme in do 9,8-odstotnega povečanja hitrosti delovanja operacijskega sistema. Izboljšave vključujejo optimizacijo za več jezikov, sinhronizacijo funkcij s sistemom Android ter zmanjšanje odvečnih aplikacij, kar omogoča čistejšo, bolj tekočo in bolj odzivno izkušnjo uporabe. Serija Xiaomi 14T uvaja tudi tri inovativne funkcije: sinhronizacijo klicev, predajo aplikacij in prenos predvajanja, ki zagotavljajo nemoteno povezljivost in lahkotne prehode med napravami, kar znatno poveča produktivnost in udobje. Poleg tega funkcija "Link to Windows" ponuja integrirano računalniško okolje za osebne računalnike, ki premošča vrzel med izkušnjami dela na mobilnih in namiznih napravah.

Uporabniki obeh telefonov boste lahko šest mesecev brezplačno uporabljali 100 GB prostora za shranjevanje v oblaku Google One in tri mesece storitev YouTube Premium z dostopom do YouTube in YouTube Music brez oglasov. Na izbranih trgih bo na voljo še štiri mesece pretakanja glasbe s storitvijo Spotify Premium brez oglasov.

Izredna vizualna izkušnja in gladka interakcija

Pametna telefona serije Xiaomi 14T se ponašata z izjemnim 17-centimetrskim (6,67-palčnim) zaslonom (AMOLED CrystalRes), ki nudi osupljivo ločljivost 1,5K (2712 x 1220) z gostoto 446 slikovnih pik na palec. Napredni zaslon zagotavlja živahne vizualne podobe in gladko interakcijo, kar še dodatno izboljšuje impresivna 12-bitna barvna globina. Z visoko frekvenco osveževanja do 144 hercev boste uživali v izjemno gladkem pomikanju in odzivnem dotiku, kar omogoča tekoče animacije in brezhibne prehode. Zaslon podpira barvno pokritost DCI-P3 in dosega največjo točkovno svetilnost 4.000 kandel, kar omogoča poglobljeno izkušnjo tako v notranjih prostorih kot na prostem. Umetna inteligenca naslednje generacije pa inteligentno prilagaja barvno temperaturo in svetlost glede na uporabo in čas dneva, kar zagotavlja optimalno udobje za oči.

Jamstvo izjemne kakovosti zvoka zagotavljata certifikat Hi-Res Audio Wireless in stereo zvočnika. S tehnologijo Dolby Atmos boste uživali v bogatem tridimenzionalnem zvoku, ki prinaša večje uživanje ob gledanju filmov, poslušanju glasbe ali igranju iger.

Foto: Xiaomi

Nova definicija zmogljivosti z brezhibno hitrostjo in učinkovitostjo

Pametna telefona serije Xiaomi 14T zagotavljata izjemno zmogljivost z vrhunskimi procesorji in naprednimi hladilnimi sistemi, ki omogočajo vsakodnevna opravila z neprimerljivo hitrostjo in učinkovitostjo.

Xiaomi 14T Pro prinaša novo raven zmogljivosti z vodilnim procesorjem MediaTek Dimensity 9300+, ki prinaša kar 37-odstotno povečanje zmogljivosti. V kombinaciji z naprednim grafičnim procesorjem Immortalis-G720, ki izboljšuje grafične zmogljivosti za 44 odstotkov, izstopa v aplikacijah umetne inteligence in igrah, kar omogoča brezhibno in vrhunsko uporabniško izkušnjo. Xiaomi 14T Pro je okrepljen tudi s sistemom za stabilno povezljivost in izboljšano zmogljivost mobilne telefonije (Xiaomi Surge T1 Tuner) ter s sistemom za učinkovito upravljanje toplote (Xiaomi 3D IceLoop), ki preprečuje pregrevanje, zaradi česar je idealen za gejmerje in zahtevne uporabnike.

Xiaomi 14T, ki ga poganja novi procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra, prinaša 20-odstotno povečanje zmogljivosti procesorja in kar 60-odstotno izboljšanje grafičnih zmogljivosti, kar omogoča tekoče večopravilno delo ter učinkovito podaljšuje življenjsko dobo baterije.

Xiaomi 14T Pro kot prvi v seriji T uvaja brezžično polnjenje in poleg baterije s kapaciteto 5000 mAh omogoča 50-vatno brezžično polnjenje. Poleg tega 120-vatno žično polnjenje (HyperCharge) omogoča polno napolnjenost baterije v samo 19 minutah. Xiaomi 14T je opremljen z robustno 5.000-mAh baterijo in 67-vatnim hitrim žičnim polnjenjem (HyperCharge).

Zmogljivost v elegantnem ohišju

Serija Xiaomi 14T združuje zmogljivost in eleganten dizajn, ki vključuje kovinski videz ter izjemno ozek, 1,7-milimetrski rob okoli zaslona, kar povečuje vključenost v vizualno izkušnjo. Obe napravi se ponašata z odpornostjo proti vodi in prahu po standardu IP68. Xiaomi 14T Pro ima kovinski okvir, ki prispeva k večji odpornosti proti upogibanju in poškodbam, in sicer do 116 odstotkov večjo vzdržljivost v primerjavi s prejšnjo generacijo. Ukrivljena hrbtna stran izboljšuje udobje in oprijem, kovinski dekor pa dodaja pridih razkošja. Xiaomi 14T Pro je na voljo v treh titanovih barvah, sivi in modri, medtem ko Xiaomi 14T dodaja še barvo zelene limone. Ta različica ima strukturo, izdelano iz 50 % bioloških materialov, vključno z limoninimi vlakni, ter 100-odstotno okolju prijazne reciklirane plastike (PET).

Foto: Xiaomi