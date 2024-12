NLB Klik: za depozit zdaj res ni več treba v banko

Ko smo maja 2023 dočakali in preizkusili temeljito prenovo in predvsem poenotenje uporabniške izkušnje obeh kanalov digitalne banke NLB (spletna in mobilna banka), smo pogrešali eno izmed funkcij, ki jo je omogočal stari Klik. Vrzel so zdaj v največji slovenski banki zapolnili.

Digitalna banka NLB Klik je v zdajšnji podobi že prerasla svoje poldrugo leto. Že ob zagonu smo jo pohvalili predvsem zaradi odpravljanja razlik v uporabniški izkušnji med predhodno spletno banko Klik NLB in mobilno banko Klikin, ki je bila posledica različnih razvojnih poti.

NLB Klik je takrat postal oblikovno in funkcionalno ena banka z dvema različnima dostopoma: spletnim in mobilnim. Uvedli so nekatere nove funkcionalnosti predvsem z namenom lažjega celovitega upravljanja z osebnimi financami in prenesli funkcije predhodno ločenih digitalnih bank svoje hiše. No, ne ravno vseh.

Videoklic na pomoč

Takrat nas je nekoliko presenetilo, da ena izmed funkcij, ki jo je imel že prejšnji Klik in jo imajo skoraj vse druge digitalne banke slovenskih bank, ni našla poti do takrat novega NLB Klika: sklepanje depozitov.

Premostitev v tem času je bila možnost sklepanja depozitov prek videoklica, kontaktni center NLB namreč deluje neprekinjeno, vsak dan 24 ur dnevno. Če je uporabnik sprožil videoklic znotraj svoje mobilne banke, je bil že identificiran in je zato vse potekalo še nekoliko hitreje, a kdor se ni odločil za videoklic, se je moral za sklepanje depozita sprehoditi do bančne poslovalnice.

Varnost pred (potencialno) donosnostjo

Zdaj je vendarle mogoče skleniti depozit neposredno iz digitalne banke NLB Klik. Nekoliko nas sicer preseneča, da je ta možnost zakopana precej globoko v izbirniški strukturi: na osnovnem zaslonu mobilnega dostopa je tako treba izbrati možnost Več, nato Produkti, depozit pa bo šele na koncu, zaradi česar bo treba podrsati do samega dna.

Depoziti sicer izgubljajo na privlačnosti, ker zaradi nižanja temeljne obrestne mere Evropske centralne banke padajo obresti tudi na depozite, ki s svojim prinosom in zlasti po 25-odstotnem davčnem odtegljaju, če letni znesek izplačanih obresti, doseženih v Evropski uniji, presega tisoč evrov, ne dosegajo inflacije, še vedno pa je to boljše kot imeti denar na transakcijskem računu, kjer obresti ni ali so smešno, da ne rečemo burleskno nizke. Velika prednost depozitov je vsekakor njihova vključitev v sistem jamstva, s katerim so vloge vsakega posameznika v vsaki banki zajamčene do višine sto tisoč evrov.

Zgovornejši splet

Uvedba depozitov in druge manjše sprotne izboljšave in nadgradnje v NLB Klik niso edina krepitev digitalne prisotnosti in učinkovitosti NLB.

Prav s podobnim namenom zagotavljanja čim enotnejše uporabniške izkušnje in lažje dostopnosti do uporabnikom pomembnih podatkov so se lotili prenove korporativnih spletnih strani, kar je za banko, ki je prisotna z desetimi entitetami v šestih državah, precejšen izziv.

Tako sta že prenovljeni spletna stran celotne skupine NLB in slovenske NLB ter srbske NLB Komercijalne banke, ostale bodo sledile.

Poleg statičnih informativnih vsebin so dali poudarek na interaktivnih pripomočkih za izračune, ki bodo pomagali pri sprejemanju čim ustreznejših finančnih odločitev, poskrbeli pa so tudi za svojo obsežnejšo predstavitev, vključno s podrobnejšim zgodovinskim pregledom in seznamom odprtih delovnih mest.