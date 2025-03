Kakšno ceno lahko dosežejo XRP, Solana, Cardano in XYZ v naslednjih 60 dneh? Analitiki podajajo svoje mnenje.

Pomembne spremembe bi lahko sledile za XRP, Solano, Cardano in XYZ v naslednjih 60 dneh. Analitiki napovedujejo možnost rasti vrednosti. V članku preverite kakšno vrednost bi lahko dosegle valute v razmeroma kratkem časovnem intervalu in kakšen je njihov potencial.

Foto: LA KADJ LLC

$XYZ meri na 99.900-odstotno rast in dosego statusa G.O.A.T.

XYZVerse ($XYZ) je prinesel povsem nov koncept v nišo meme kovancev, saj združuje vznemirjenje, ki ga doživljamo ob spremljanju športa, s hitro energijo kriptovalut. Namenjen je strastnim oboževalcem nogometa, košarke, MMA in e-športov. Gre za več kot le običajni žeton – gre za rastočo skupnost, ki je zgrajena okrog strasti do igre.

Z drznim ciljem Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse meri višje kot povprečen meme kovanec. To so opazili tudi uporabniki, saj je nedavno prejel naziv najboljši nov meme projekt.

Kaj loči XYZVerse ($XYZ) od drugih? Ni kratkoročen trend. Ta projekt ima jasno časovnico in predano skupnost, osredotočeno na dolgoročno rast.

Žene ga športna mentaliteta. Žeton $XYZ je nastal kot ultimativni tekmec, pripravljen uničiti konkurenco in poleteti na Luno v okviru misije Elona Muska. $XYZ je na poti na zmagovalni oder s ciljem, da postane simbol tistih, ki živijo ter dihajo šport in kripto.

Foto: LA KADJ LLC

$XYZ že kaže uspeh, še preden se je dobro uveljavil na trgu

Predprodaja $XYZ je v teku, kar omogoča dostop do žetona po posebni "predprodajni" ceni.

Cena ob lansiranju na trg: 0,0001 USD

Trenutna cena: 0,0025 USD

Naslednja stopnja: 0,003333 USD

Končni cilj: 0,1 USD

Od lansiranja do generiranja žetonov je $XYZ dosegel že 99.900-odstotno rast!

Če nisi zraven, si zunaj. Predprodaja $XYZ namreč že podira rekorde najboljših.

Pridruži se predprodaji $XYZ zdaj in poglej, kako tvoji centi rastejo v milijone!

Ripple (XRP)

V zadnjih šestih mesecih je XRP doživel pomembno rast, saj je zrasel za 331,63 odstotka. Ta porast kaže na močan zagon na trgu. Vendar pa je pretekli mesec njegova vrednost padla za 12,46 odstotka, kar kaže na nekaj negotovosti. V zadnjem tednu se je trend spet obrnil v pozitivno smer, saj je vrednost zrasla za 6,94 odstotka, kar nakazuje obnovljen interes skupnosti.

Trenutno je trgovalna cena XRP med 2,43 in 2,93 ameriškega dolarja. Naslednja ključna raven, ki jo je treba spremljati, je odpor pri 3,14 dolarja. Če cena preseže to točko, bi lahko ciljala na drugo raven odpora pri 3,65 dolarja. Na drugi strani pa najbližja podpora znaša 2,12 dolarja. Če cena pade pod to raven, bi lahko XRP preizkusil drugo podporo pri 1,61 dolarja. Te ravni so ključne za trgovce, ki ocenjujejo potencialne premike cen.

Tehnični kazalniki kažejo mešano sliko. Indeks relativne moči (RSI) znaša 53,30, kar XRP postavlja v nevtralno območje. Preprosto drseče povprečje v zadnjih desetih dneh znaša 2,55 dolarja, kar je nekoliko pod stodnevnim povprečjem, ki znaša 2,68 dolarja, kar nakazuje, da so trenutne cene pod dolgoročnim trendom. MACD je rahlo negativen pri –0,009514, kar nakazuje mogočo negativno usmeritev. Vendar pa je stohastični indikator visok pri 79,66, kar lahko pomeni, da se cena približuje območju prekupljenosti. Na podlagi teh dejavnikov bi lahko cena XRP zrasla, če preseže odpornost, vendar pa bi lahko tudi padla, če ne bo zdržal trenutnih podpornih ravni.

Solana (SOL)

Solana (SOL) je v zadnjem času doživela precej nihanj cen. V zadnjem tednu je njena cena padla za 13,19 odstotka. Upad je še večji, če pogledamo pretekli mesec, ko je cena padla za kar 31,67 odstotka. Vendar pa je v zadnjih šestih mesecih cena SOL zrasla za 19,84 odstotka, kar kaže na dolgoročno rast kljub nedavnim padcem. Trenutno se cena giblje med$180,20 in 202,84 dolarja.

Kovanec se približuje svoji najbližji podporni ravni pri 172,02 dolarja. Če cena ostane nad to ravnjo, se lahko stabilizira ali pa se celo odbije. Na zgornji strani je najbližja odpornost pri 217 dolarjih. Če preseže to, lahko SOL preizkusi drugo odpornost pri 239 dolarjih. Nasprotno, če cena pade pod podporo, bo naslednja raven, ki jo bo treba spremljati, 149,38 dolarja.

Tehnični kazalniki dajejo mešane signale. Indeks relativne moči (RSI) znaša 55,86, kar nakazuje, da trg ni prekupljen ali preprodan. Stohastični indikator je precej visok pri 85,13, kar lahko kaže na prekupljene pogoje. MACD je rahlo negativen pri –0,519, kar nakazuje na trenuten rahel negativen trend na trgu. Desetdnevno preprosto drseče povprečje znaša 168,48 dolarja, kar je nižje od stodnevnega povprečja 182,13 dolarja, kar nakazuje kratkoročni padec trenda.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) je v zadnjem času doživel precejšnje nihanje cen. V zadnjem tednu je njegova cena padla za 1,41 odstotka. V preteklem mesecu je doživel večji padec, za kar 22,45 odstotka. Vendar pa je skupaj v zadnjih štirih mesecih cena ADA zrasla za 103 odstotke. Trenutno je trgovalna cena med 0,68 in 0,85 dolarja, kar kaže na precej spremenljivo in nestabilno stanje na trgu.

Tehnični kazalniki kažejo mešane obete. Indeks relativne moči (RSI) znaša 52,84, kar nakazuje nevtralne tržne pogoje. Stohastični oscilator je pri 79,37, kar se približuje območju prekupljenosti, to pa lahko nakazuje morebitno korekcijo cene. MACD je –0,00414, kar nakazuje na trenuten rahel negativni trend. Desetdnevno preprosto drseče povprečje znaša 0,75 dolarja, kar je nekoliko pod stodnevnim povprečjem 0,78 dolarja, kar nakazuje mogočo kratkoročno konsolidacijo.

Ključne ravni, ki jih je treba spremljati, so najbližja odpornost pri 0,92 dolarja in podpora pri 0,59 dolarja. Če cena preseže 0,92 dolarj, bi lahko sledil drugi odpor pri 1,09 dolarja, kar pomeni približno 19-odstotno rast. Na drugi strani, če cena pade pod podporo pri 0,59 dolarja, bi lahko preizkusila naslednjo podporo pri 0,42 dolarja, kar pomeni padec za približno 29 odstotkov. Te ravni bodo ključne za določitev naslednjih premikov ADA na trgu.

Medtem ko XRP, Solana in Cardano kažejo močan potencial, XYZVerse močno izstopa, saj združuje športne navdušence in meri na 20.000-odstotno rast. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite njihovo spletno stran, Telegram ali X.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.