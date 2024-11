Kako do dobro plačanega dela od doma?

V sodobnem svetu delo od doma bodisi za domača ali tuja podjetja postaja vse pogostejša delovna praksa, ki tako delodajalcem kot tudi delavcem prinaša številne ugodnosti, od nižjih stroškov za najem prostora za podjetja do večjega prihranka časa za zaposlene. Vendar pa je nemoteno delo od doma mogoče le z zanesljivo in hitro internetno povezavo. Brez te delo od doma danes enostavno ni mogoče. Vse pogosteje je dobra internetna povezava lahko tudi jeziček na tehtnici pri odločanju, ali vas bo delodajalec zaposlil ali ne.

NEO optika Telekoma Slovenije je zdaj na voljo za priklop novim 250 tisočim slovenskim gospodinjstvom tako v urbanih središčih kot na ruralnih območjih. Preverite, ali je voljo tudi na vašem naslovu.

Kako dobro ste pripravljeni na delo od doma? Je za vas to že stalna praksa ali se vaš nadrejeni o tem še odloča? Morda pa ste v iskanju nove zaposlitve, pri čemer iščete delo, pri katerem bo delo od doma vsakodnevna praksa.

Za učinkovito delo od doma je osnova dobra internetna povezava, saj lahko zamrznitve pri delovanju interneta danes pri poslu hitro vodijo do težav. Preverili smo nekaj situacij, ko lahko slaba internetna povezava vodi do poslovnih težav ali celo izgube priložnosti za novo zaposlitev.

Ko vaše delo izgine v oblaku – skrita past slabe internetne povezave

Osnova dela od doma, še posebej ko se delo od doma izmenjuje z delom v pisarni, je uporaba oblačnih storitev, kot so Google Drive, Dropbox ali OneDrive, ki omogočajo, da do shranjenih dokumentov dostopate kadarkoli in od koderkoli. A brez dobrega interneta lahko uporaba oblačnih storitev vodi tudi do težav. Kakovostna internetna povezava je na primer še posebej pomembna, ko do datotek v oblaku dostopa večje število ljudi.

Slab internet bo slej ko prej povzročil, da se vam vaše delo ne bo sproti shranjevalo, da se bodo novi podatki, ki jih je denimo vnesel vaš sodelavec, nalagali prepočasi in jih boste zato lahko nevede celo povozili z drugim zapisom.

Predstavljajte si, da s sodelavcem hkrati urejata poročilo o delu na skupnem projektu. Ravno se bližate koncu vnašanja številčnih podatkov v Excel tabelo, ko vam, ne da bi opazili, pade internetna povezava. Z delom nadaljujete, ko pa se vam stran končno osveži, vidite, da so tam, kjer ste poprej vnašali podatke vi, vneseni podatki sodelavca, saj je njegova internetna povezava delovala brezhibno, medtem ko vaša povezava ni delovala.

Takšne in podobne situacije lahko vodijo v frustracijo, slabo voljo, lahko se vam celo zgodi, da boste nekaj, kar ste že končali, morali narediti še enkrat. Vaša produktivnost bo tako nižja, vaš delodajalec pa bo lahko celo podvomil v to, da bi vam še naprej omogočal delo od doma.

Pri NEO optiki je ta skrb odveč. Visoka hitrost in zanesljivost NEO optike omogočata, da delo v oblačnih storitvah poteka brez prekinitev, nalaganje dokumentov pa je tekoče in brez težav. Tako lahko brez skrbi dostopate do datotek, sodelujete s kolegi in se posvetite delu, ne da bi vas ovirale tehnične omejitve. Če delate od doma le občasno in se zanašate na stabilno povezavo za oblačne storitve, preverite, ali je NEO optika dostopna na vašem naslovu.

Ko en klik odloča o uspehu ali neuspehu vašega projekta

Za številne samozaposlene je delo od doma stalna praksa, saj predstavlja stroškovno ugoden način poslovanja in omogoča prilagodljiv delovni čas. Za nemoteno poslovanje pa vsako podjetje potrebuje internetno povezavo, saj je ta dandanes nujna tako za administracijo kot pošiljanje računov, urejanje dogovorov s strankami in nenazadnje oddajanje projektov, celo prijav na razpise.

Mnoga podjetja iz različnih panog se redno prijavljajo na razpise in oddajajo poročila, ki so vezana na točno določena datum, celo uro oddaje. Kaj hitro se lahko zgodi, da po tem, ko ste več tednov pripravljali dokumentacijo za razpis in nato vendarle stisnili gumb za oddajo, ugotovite, da bo zaradi šibke internetne povezave nalaganje trajalo dlje, kot ste predvidevali. To lahko vodi celo do zamude roka za oddajo, kar je lahko usodno za posel in dohodek, ki ste ga načrtovali.

Prav tako lahko dolgotrajno nalaganje velikih datotek postane vsakodnevni izziv, ki vam jemlje čas in energijo, ki bi ju lahko vložili v razvoj svojega podjetja. NEO optika omogoča hiter in zanesljiv internet, ki poskrbi, da so datoteke prenesene v trenutku, tudi kadar gre za velike in zahtevne dokumente. Če vodite lastno podjetje, kjer je vsaka sekunda dragocena, je zanesljiva povezava ključna. Tako je vsak projekt, vsak dokument in vsak javni razpis oddan pravočasno, vi pa se lahko v miru posvetite svojemu poslu brez skrbi glede tehničnih težav.

Delo za tuje podjetje: to vas lahko stane zaposlitve

Tudi delo za mednarodna, tuja podjetja zahteva stabilno internetno povezavo, saj so video klici in spletna komunikacija pogosto edini način, da vzpostavite in ohranjate stik. Zanesljiv video klic je še posebej pomemben, ko gre za sestanke, predstavitve ali nenazadnje celo za sam začetni razgovor za delo.

Ko se prijavljate za delo od doma za tuje podjetje, razgovori vse pogosteje potekajo izključno preko spleta. V takšnih trenutkih so lahko prav slaba internetna povezava, zmrzovanje slike in zaostajanje zvoka razlogi, da se delodajalec ne bo odloči, da vas najame za delo, saj lahko upravičeno podvomi v učinkovitost in produktivnost delavca, ki doma nima hitrega interneta.

Da bo vaš naslednji video razgovor za delo v tujem podjetju potekal nemoteno, si priskrbite NEO optiko, ki zagotavlja brezhibne video klice in omogoča tekočo komunikacijo tudi na daljavo. Z NEO optiko boste na vsakem spletnem pogovoru ali video klicu, z vidika tehničnih zahtev internetne povezave, pustili profesionalne vtis. Vse ostalo je odvisno le še od vas. Preverite, ali je NEO optika dostopna na vašem naslovu.

