Huawei Watch 4 Pro Space Edition navdih iz vesolja

Foto: Huawei

Huawei Watch 4 Pro Space Edition je izdelana iz trpežnih in elegantnih materialov, ki jih uporabljajo v letalski in vesoljski industriji ob poudarjenem konceptu LAVAL. Po švedskem znanstveniku Gustafu de Lavalu, saj je njegova raketna šoba stilizirana na nanokritalni keramični luneti in ekskluzivni tematski digitalni številčnici (obrazu ure). Obenem so na voljo nadgrajene funkcije spremljanja zdravja in telesne pripravljenosti, kot sta izboljšana natančnost merjenja fizioloških znakov s tehnologijo Huawei TruSeen 5.5+ in nadgrajena funkcija analize zdravja Health Overview 2.0.

Vrhunska estetika, ki jo je navdihnilo raziskovanje vesolja

Vesolje pooseblja neskončne sanje in ambicije človeštva, v njem pa se skrivajo naši največji znanstveni dosežki. Njegovega raziskovanja ne bi bilo brez Lavalove šobe raketnega motorja, ki jo je Huawei tematsko vključil v oblikovno zasnovo pametne ure Huawei Watch 4 Pro Space Edition in se tako poklonil švedskemu izumitelju oziroma vsem raziskovalcem.

Elementi vesolja so prisotni tudi v zgradbi ohišja ure, saj se ta ne osredotoča le na slogovne vidike, temveč tudi na vzdržljivost. Ohišje in kovinski pašček sta iz lahkega in hkrati trdnega titana, na katerega so nanesli diamantu podoben ogljikov premaz (DLC). Snov, ki poveča odpornost proti koroziji in je bila vse do zdaj večinoma uporabljena pri izdelavi klasičnih ur višjega cenovnega razreda.

Foto: Huawei

Zaslon s sferičnim safirnim steklom je oblikovan kot kozmična kupola. Po zaslugi višje stopnje trdnosti, zanj je Huawei prejel certifikat odpornosti proti obrabi, je sposoben prenesti višje obremenitve med vsakodnevno uporabo ure na prostem. V pustolovskem duhu, ki ga vsekakor izžareva Huawei Watch 4 Pro Space Edition, je primerna za raziskovanje kopnega in morja. Ohišje zagotavlja 30-metrsko vodotesnost pri prostem potapljanju, vodotesnost pri plavanju (5 ATM), odpornost na prah in vodo na ravni standarda IP68 ter izpolnjuje tehnične standarde za potapljaško opremo EN 133191. S temi zagotovili se lahko odpravite na običajno plavanje v bazenu ali pa se poskusite potopiti v morju do 30 metrov.

Videz ure dopolnjuje rdeče-črna luneta iz nanokristalne keramike, narejena v edinstvenem postopku kalcinacije. Dvobarvna luneta se odlično prepleta z ekskluzivno digitalno številčnico LAVAL in odraža veličastne, futuristične barve vesoljskih tehnologij. Kot pri tej je prenovljeni videz odlika tudi nove različice ženske pametne ure Huawei Watch GT 4 Green Edition v zelenih odtenkih paščka in prilagojenih digitalnih številčnicah.

Ekskluzivna številčnica z interaktivnimi funkcijami

Za Huawei Watch 4 Pro Space Edition je na voljo ekskluzivna digitalna številčnica LAVAL s stilizirano Lavalovo šobo raketnega motorja v središču, ki se harmonično povezuje z dvobarvnim tonom lunete iz nanokristalne keramike. Številčnica je hkrati opremljena z animacijo izgorevanja, z različnimi prikazi plamena, ki predstavljajo stopnje napolnjenosti baterije. To uri dodaja interaktivno izkušnjo dinamike in strasti ob hkratnemu obveščanju, kdaj je treba napolniti baterijo.

Poleg omenjene je na voljo še ekskluzivna številčnica Star Explorer, ki prikazuje astrološka ozvezdja. Med njimi preklapljate s preprostim vrtenjem krone, bodisi da najdete svojega bodisi ga prilagodite tekočemu mesecu.

Foto: Huawei

Vodilne zdravstvene tehnologije Huawei

Zahvaljujoč tehnologiji Huawei TruSeen 5.5+ z nadgrajeno natančnostjo spremljanja fizioloških telesnih znakov pametna ura Huawei Watch 4 Pro Space Editon prispeva k celovitejšemu vpogledu v splošne zdravstvene podatke. Nadgrajene funkcije so mimogrede odlika še ene novitete. Izredne pametne ure z ohišjem kvadratne oblike Huawei Watch Fit 3, ki bo na voljo kasneje v tem mesecu.

Ravno tako je na voljo nadgrajena funkcija oblikovanja zdravstvenega poročila Health Overview 2.0, ki na podlagi podatkov o zdravju in analize zdravstvenih trendov v 60 sekundah postreže s številnimi zdravstvenimi kazalniki na enem mestu. Nova pametna ura uvaja še funkcijo zavedanja dihanja med spanjem, da opozori na morebitne nepravilnosti, ki zahtevajo strokovno zdravniško pomoč.

Povežite se in zaščitite svoje bližnje

Huawei v aplikaciji Zdravje (Huawei Health) uvaja zdravstveno skupnost (Health Community), ki omogoča ogled posodobljenih zdravstvenih podatkov vključno z zdravstvenim poročilom (Health Glance) družinskih članov in prijateljev. Po zaslugi prejemanja opozoril glede neobičajnih odčitkov in pošiljanja opomnikov za rutinske preglede boste imeli možnost pozorneje spremljati zdravje bližnjih.

Pametna ura Huawei Watch 4 Pro Spece Editon spremlja tudi dejavnost in varnost ranljivih ali starejših uporabnikov. Med drugim v primeru zaznanega padca sproži klic v sili, tako da o padcu opozori bližnje. Tako je ponesrečenec veliko prej deležen potrebne pomoči.

Cene in razpoložljivost

Ker je vesolje simbol človeških teženj in zagona, je pametna ura Huawei Watch 4 Pro Space Edition opomnik o pomenu napredka in se moramo ozreti k zvezdam. Kot nalašč je, če želite svoje težnje in cilje predstaviti edinstveno ter elegantno. Z osupljivim dizajnom in trpežno izdelavo je tudi del najnovejše Huaweieve strategije za nosljive naprave Fashion Forward, katere cilj je na novo zasnovati prihodnost pametnih nosljivih naprav višjega razreda. Ima pa še eno prednost pred večino tekmecev. Brez težav jo povežete s pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android ali iOS, odlična pa je tudi v tandemu z najnovejšimi serije Huawei Pura 70. Med temi se je odlično odrezal Huawei Pura 70 Ultra, saj se je s 163 točkami zavihtel na vrh lestvice Dxomark in postal pametni telefon z najbolj naprednimi kamerami na trgu!

Foto: Huawei

1. Ura ustreza stopnji odpornosti 5 ATM po standardu ISO 22810:2010, kar pomeni, da lahko 10 minut vzdrži do 50 metrov statičnega vodnega tlaka. To ne pomeni nujno, da je ura vodoodporna v vodi, ki je globoka 50 metrov. Uro lahko nosite med dejavnostmi v plitvi vodi, kot sta plavanje v bazenu ali ob obali. Ura je skladna s standardom EN 13319 za potapljaško opremo in podpira prosto potapljanje na globini največ 30 metrov. Ure ne smete nositi med vročim tuširanjem, pri vročih vrelcih ali v savnah (parnih sobah), prav tako ne med potapljanjem na ploščadi, visokotlačnim izpiranjem ali drugimi dejavnostmi, ki vključujejo visok vodni tlak, visoke temperature, visoko stopnjo vlage ali hitro tekočo vodo. Ni primeren za potapljanje, tehnično potapljanje ali potapljanje na globinah, globljih od 30 metrov. Kovinski trakovi niso zasnovani tako, da bi vzdržali plavanje ali znojenje. Ne pozabite naprave sprati s sladko vodo in jo po uporabi v oceanski vodi obrisati do suhega. Za več informacij o vodoodpornosti obiščite uradno spletno mesto Huawei. Vodoodpornost ni trajna in zaščita se lahko z vsakodnevno obrabo zmanjša.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI.