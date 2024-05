Huawei Pura 70 Ultra z najboljšimi kamerami in najvišjo oceno v zgodovini Dxomark

Foto: Huawei

Dxomark je uveljavljena organizacija za ocenjevanje kakovosti fotoaparatov, opreme zanje in kamer v pametnih telefonih. Podprta je z velikim številom znanstvenih meritev in analiz. Verodostojna ocena, s katero je vodilni pametni telefon Huawei Pura 70 daleč za sabo pustil vse največje konkurente, zato dokazuje njegovo splošno in fotografsko odličnost.

Revolucionaren korak v razvoju mobilne fotografije

Inovativne tehnologije mobilne fotografije so zaznamovale pametne telefone serije P, ki so jo letos preimenovali v Pura. Huawei Pura 70 Ultra odlikuje cela vrsta novih tehnologij in funkcij, med katerimi je fotografiranje predmeta, ki se giblje s hitrostjo 300 kilometrov na uro s hitrimi časi zaklopa (Ultra SnapShot). To pomeni, da lahko zamrznete najbolj dragocene in minljive trenutke, od hišnega ljubljenčka, ki teče proti vam, ko se vrnete domov, ali najljubšega športnika na energični tekmi. Strokovnjaki so izpostavili tudi funkcijo samodejnega ostrenja fotoaparata in jim zaradi natančnosti in visoke hitrosti v vseh preizkušenih pogojih, ki so posledica povečane občutljivosti na svetlobo kamer Ultra Lighting in pogona Huawei XD, dodelil visoko oceno 125 točk.

Foto: Huawei

Nekaj posebnega je njegova glavna kamera Ultra Lighting Pop-Out z enopalčnim tipalom in zaslonko f/1.6. Da izboklina z objektivi ne bi bila prevelika, ohišje se namreč ponaša z debelino 8,4 milimetra, posebni mehanizem objektiv med fotografiranjem potisne navzven. Po zaslugi te inovacije kamera zajeme več svetlobe, nočni prizori so jasnejši in dinamični razpon višji. Ugotovili so tudi, da ima kamera širok dinamični razpon, izjemne kontraste in prijetne barve med pregledovanjem fotografij na zaslonu.

Poleg izredne glavne kamere je Huawei Pura 70 Ultra opremljen z novo generacijo kamere Ultra Lighting Macro, primerne tudi za bližinsko fotografijo. Z največjo zaslonko f/2.0 v industriji med kamerami s periskopskim objektivom zagotavlja, da so fotografije v vseh svetlobnih razmerah svetle in jasne. Kamera je dobila oceno 164 točk, pri čemer so ocenjevalci posebej pohvalili prijetno perspektivo in ostrino bližinskih fotografij ter visoko raven podrobnosti in nizko raven šuma pri vseh preizkušenih povečavah.

Foto: Huawei

Navdihnjen razvoj globalne fotografske kulture

Letošnje leto je nekaj posebnega tudi v pogledu širjenje kulture mobilne fotografije. Poleg fotografskega natečaja Huawei XMAGE 2024 so pripravili še globalno razstavo z naslovom Svet, ki ogreje srce, posvečeno 12 letom mobilne fotografije Huawei. Med milijoni prijavljenih so izbrali 300 fotografij, posnetih s pametnimi telefoni Huawei. Te prikazujejo trenutke topline, miru in svetlobe z vseh koncev sveta ter pristnost običajnih ljudi in vsebujejo novo filozofijo blagovne znamke Huawei XMAGE Moč podobe. Njen cilj je z vrhunsko tehnologijo in izkušnjami podžgati domišljijo, ustvarjalnost in spoštovanje uporabnikov ter prikazati njen močni vpliv na njihova življenja.

Letošnje nagrade XMAGE uvajajo nove kategorije: Trenutki, Obrazi, Tako daleč, tako blizu in Stil, ki prikazujejo Huaweievo vodilno vlogo na področju posnetkov, portretne fotografije, telefoto in makro fotografije ter barvnega sloga. Poleg tega so bile oblikovane nove nagrade, ki umetnike spodbujajo k raziskovanju različnih izraznih oblik in tem z uporabo Huaweievih vodilnih fotografskih zmogljivosti telefonov serij Mate in Pura. Vsakoletni natečaj kot odprta platforma za fotografsko odličnost pametnih telefonov spodbuja uporabo edinstvenih perspektiv in neomejene ustvarjalnosti, da bi mobilna fotografija dobila globlji umetniški pomen in estetski izraz. Od leta 2017 so na letnem tekmovanju sodelovali uporabniki iz več kot 170 držav, ki so do zdaj prispevali skoraj štiri milijone fotografskih del. Zaradi tega so nagrade Huawei XMAGE samostojna kulturna dediščina, saj vsebujejo delčke človeške zgodovine.

Foto: Huawei

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI.