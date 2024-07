Honor 200 Pro: mojster umetniških portretov

Že nekaj časa je mobilna fotografija ena izmed najpomembnejših lastnosti, s katerimi proizvajalci pametnih telefonov skušajo prepričati bodoče lastnike, naj se odločijo ravno za enega izmed njihovih modelov.

Raje v tandemu

Ob teh prizadevanjih proizvajalci pametnih telefonov, predvsem kitajski, že nekaj let sklepajo (sicer, kot kažejo izkušnje, bolj kratkoživa) partnerstva z znanimi tradicionalnimi proizvajalci fotografske opreme in potem z njimi razvijajo tako leče kot tudi algoritme za obdelavo posnetkov.

Zadnja stran pametnega telefona Honor 200 Pro je narejena iz plastike, a ima v barvi našega preizkušanca zanimiv prelivni vzorec, ki ga fotografija sicer težko ujame. Foto: Ana Kovač

Prvi takšen par sta bila Huawei in Leica v drugi polovici prejšnjega desetletja, a ko se je njuna skupna pot prekinila, je s to nemško fotografsko družbo začel sodelovati Xiaomi. Ravno tako nemški velikan optike Zeiss je v nekoliko omejenem obsegu pri najbolj premijskih modelih sodeloval z družbo Vivo, ki je na naš trg pokukala le sramežljivo in se ni odločila za resnejši preboj.

Podobne primere najdemo tudi pri nekaterih drugih kitajskih proizvajalcih pametnih telefonov, ki se za Slovenijo niso odločili.

Dnevna fotografija, posneta s pametnim telefonom Honor 200 Pro Foto: Ana Kovač

Pariška naveza

Honor pa je pri razvoju svojih letošnjih telefonov višjega srednjega razreda, t. i. serije s številkami, strnil moči in znanje z zelo cenjenim imenom v svetu fotografije.

Ta sicer ne proizvaja leč ali druge strojne opreme, a je zato prepoznavna referenca v svetu umetniških, zlasti portretnih, črno-belih fotografij: pariški fotografski Studio Harcourt.

Video: nabiranje vtisov o pametnem telefonu Honor 200 Pro

Sad njunega sodelovanja je skupek algoritmov za obdelavo portretnih fotografij, kakopak okrepljenih z umetno inteligenco, ki nesporno imajo tisti pridih, po katerem je Studio Harcourt znan in priznan.

Trije načini Harcourt

Poleg algoritma Harcourt Classic za črno-bele fotografije, ki so podpisna značilnost Studia Harcourt, ima nov Honorjev telefon še dva barvna načina, ki slonita na algoritmih iz tega pariškega fotografskega studia: Harcourt Color in Harcourt Vibrant. Imeni razkrivata, da bo Harcourt Vibrant poskrbel za živahnejše barve, Harcourt Color pa za bolj naravne.

V odsotnosti prostovoljk in prostovoljk za portretno fotografijo smo motiv poiskali (in našli) v rastlinskem svetu: primerjava vseh treh načinov fotografiranja, ki jih je soustvarila pariška fotografska hiša Harcourt. Foto: Ana Kovač

Primerljivo prepričljive portretne fotografije lahko pričakujemo samo od bistveno dražjih premijskih telefonov, toda pri nočni fotografiji imamo občutek, da so pri privzetih nastavitvah posnetki zgolj dobri, ne pa tudi vrhunski.

Prednosti zmogljivejšega

Honor 200 Pro je zmogljivejši in zato nekoliko dražji v paru novih pametnih telefonov serije Honor 200. Na prvi pogled sta si zelo podobna, a je Pro malo večji, pol milimetra debelejši in dobrih deset gramov težji (še vedno pod 200 gramov) ter v drugačni barvni ponudbi.

Tipki na desni strani pametnega telefona Honor 200 Pro Foto: Ana Kovač

Za približno sto evrov več ima še nekoliko hitrejši procesor, zmogljivejšo glavno kamero, možnost brezžičnega polnjenja, senzor globine, ki pride prav pri zanesljivi razpoznavi obraza, in višjo (IP65) odpornost proti prahu in vodi.

Katere so najbolj všečne lastnosti

Pametni telefon Honor 200 Pro se lahko pohvali s solidnim naborom privlačnih lastnosti. Začne se lahko pri preglednem, lepo osvetljenem in odzivnem zaslonu OLED, ki je zaobljen na svojem desnem in levem robu, nadaljuje pa prek razkošnih 12 gigabajtov pomnilnika in 512 gigabajtov skupnega shrambnega prostora, ki uporablja hitrejši standard UFS 4.0.

Isti motiv, posnet s privzetimi nastavitvami ob različnih pogojih ambientalne svetlobe. Medtem ko je pri dobri osvetlitvi slika zelo ostra in jasna, se pri pomanjkljivi svetlobi podrobnosti začnejo izgubljati. Foto: Ana Kovač

As iz rokava je tudi zmogljiv (5.200 miliamperskih ur) silicij-ogljikov akumulator, ki ima zaradi svoje tehnološke zasnove višjo energetsko gostoto kot pri litij-ionski izvedbi. Ta akumulator je mogoče zelo hitro napolniti s stowattnim žičnim polnilnikom, a tega na evropskih trgih žal niso priložili v zavojčku s telefonom.

Kako magičen je MagicOS

Pametni telefon Honor 200 Pro poganja Qualcommov procesor Snapdragon 8S Gen 3, ki ravno tako kot telefon spada v višji srednji razred in ima temu primerne (zelo dobre) performanse. Za programski del skrbi Honorjev uporabniški vmesnik MagicOS 8, ki temelji na operacijskem sistemu Android 14.

Poleg treh načinov fotografiranja, ki jih sopodpisuje Harcourt, najdemo tudi druge običajne načine fotografiranja. Foto: Ana Kovač

MagicOS je vidno drugačen od običajnega Androida, kar pomeni, da bo nekdo, ki ga ni vajen od prejšnjih Honorjevih telefonov, morda potreboval nekaj več časa, da se nanj navadi (in morda celo pogrešal kakšno manjšo neusodno malenkost).

Pravzaprav se zdi, da je po uporabniški izkušnji MagicOS skoraj bližji Applovemu operacijskemu sistemu iOS – ali morda s tem namigujejo, katere uporabnike bi najraje želeli prevzeti?

Spodnja stran pametnega telefona Honor 200 Pro Foto: Ana Kovač

Pametni telefon Honor 200 Pro

Dimenzije: 163,3 x 75,2 x 8,2 milimetra

Masa: 199 gramov

Procesor: osemjedrni Snapdragon 8s Gen 3 (1 × Cortex-X4 3,0 GHz + 4 × Cortex-A720 2,8 GHz + 3 × Cortex-A520 2,0 GHz), grafični procesor Adreno 735, uporabljena tehnologija RF HONOR C1+

Operacijski sistem: Android 14 z uporabniškim vmesnikom MagicOS 8.0

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 512 gigabajtov, UFS 4.0

Zaslon: plavajoči zaslon z ukrivljenimi robovi, AMOLED, premer 6,78 palca (17,2 centimetra)*, razmerje stranic 19,85 : 9, ločljivost FHD+ 2700 × 1224*, 1,07 milijarde barv, varovan z aluminosilikatnim steklom, prilagodljivo osveževanje do 120 hercev, najvišja svetilnost 4.000 nitov (* = če je merjeno kot pravokotnik; dejanska vidna površina je malo manjša zaradi zaobljenih robov)

Kamera zadaj: trojna – širokokotna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik (zaslonka f/1,9, optična stabilizacija slike), kamera s telefoto objektivom z ločljivostjo 50 milijonov pik (zaslonka f/2,4, optična stabilizacija slike, 2,5-kratna optična povečava), ultraširokokotna kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik (zaslonka f/2,2); ločljivost fotografij 8.192 x 6.144 pik, podpora za snemanje videoposnetkov v ločljivosti 4K (3840 × 2160), svetilka na hrbtni strani, zadnja enojna bliskavica LED, stabilizacija slike EIS + OIS

Načini zajemanja slike kamere zadaj: umetniški portretni slog, zajem poudarkov, pametno ostrenje, gibljiva fotografija, časovni zamik, fotografiranje z umetno inteligenco, zelo širok kot, zaslonka, videoposnetki z več pogledi, nočno fotografiranje, portretni način, fotografija, profesionalni način, videoposnetek, posnetek z upočasnjenim gibanjem, panorama, HDR, posamezni izrez, nočni videoposnetek, zgodba, filter, vodni žig, optično branje dokumenta, supermakro, zajem nasmehov, časovnik, visoka ločljivost

Kamera spredaj: ločljivost 50 milijonov pik (zaslonka f/2,1), ločljivost slike 8192 × 6144 pik, ločljivost videa 3.840 x 2.160 pik (4K)

Načini zajemanja slike kamere spredaj: gibljiva fotografija, portret, časovni zamik, filter, zajem nasmehov, zrcalni odsev, časovnik, upravljanje potez, nočni način, vodni žig, visoka ločljivost, videoposnetki z več pogledi; prepoznavanje obraza (2D-odklepanje z obrazom)

Akumulator: litij polimerni (silicij-ogljikov), nazivna vrednost 5.100 miliamperskih ur, običajna vrednost 5.200 miliamperskih ur, nazivno žično polnjenje SuperCharge do 20 voltov/5 amperov* s priloženim 100-wattnim polnilnikom SuperCharge HONOR, združljivo z 11 voltov/6 amperov, 10 voltov/4 amperov, telefon podpira do največ 66-wattno* brezžično polnjenje SuperCharge z brezžično polnilno postajo, ki je na prodaj posebej (* = dejanska moč polnjenja se glede na različne okoliščine pametno prilagaja)

Mobilno omrežje: glasovno: 5G (NR), 4G (LTE TDD/LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM); podatkovne storitve: 5G NR/LTE TDD/LTE FDD/HSPA+/DC-HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS

Povezljivost: Wi-Fi: 2,4 in pet gigahercev (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO), dostopna točka Wi-Fi (HotSpot), neposredna povezava WiFi (Direct Wi-Fi); Bluetooth: BT5.3, BLE, SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX HD; infrardeče daljinsko upravljanje, podatkovna sinhronizacija PC s programom HonorSuite, NFC, USB-C 2.0, OTG (priklop zunanjih naprav USB kot vir podatkov, največji izhodni tok en amper/pet voltov med obratnim napajanjem), določanje položaja (GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/določanje položaja z mobilnim omrežjem in/ali omrežjem Wi-Fi); 1x nanoSIM, 1x eSIM (pri modelu DualSIM je mogoče namesto eSIM namestiti še eno kartico nanoSIM)

Senzorji: senzor gravitacije, infrardeči senzor, senzor prstnega odtisa, žiroskop, kompas, senzor razpoloženjske (ambientalne) osvetlitve, senzor bližine (tipalo z ultrasoničnim pristopom, nefizičnim pristopom)

Video datoteke: 3gp, mp4

Zvočne datoteke: mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi; zvočni učinek HONOR Histen 7.1, stereo ojačevalnik

Barvi: mesečno bela, črna

Vsebina zavojčka: telefon s pritrjeno zaščitno folijo, kabel Type-C, vodnik za hiter začetek, orodje za odstavitev SIM-kartice, garancijska kartica

Cena: 839 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo in več evropskih držav)

Vir podatkov: Honor

Sedem let miru z nadgradnjami in varnostnimi popravki

Honorjevi telefoni imajo običajen in poln dostop do Googlovih mobilnih storitev, torej do programske tržnice Play Store in vseh Googlovih aplikacij. Honor 200 Pro bo imel tri leta nadgradenj in štiri leta varnostnih nadgradenj, kar je spodobno, a vendarle manj od nekaterih tekmecev in celo manj od trenutno še vedno najbolj premijskega telefona Magic6 Pro.

Na evropskih trgih zavojček s pametnim telefonom Honor 200 Pro ne vsebuje polnilnika. Foto: Ana Kovač

Ob nakupu je že nameščenih nekaj programov, ki jih ne bomo nikoli potrebovali, a se jih na srečo, vsaj tiste, ki so bili nam nezanimivi, lahko preprosto odstrani.

Sklepna beseda

Honor 200 Pro je tako po ceni kot lastnostih nekje na meji najvišjega srednjega razreda in najskromnejših premijskih telefonov. Za razliko od svojih najbližjih tekmecev je enega izmed svojih poudarkov usmeril na portretno fotografijo z izbiro uveljavljenega evropskega mojstra tega področja. Izbira je vsekakor izvirna, čeprav morda malo preveč butična, a vendarle nakazuje, da lahko tudi pri preostalih scenarijih fotografiranja večinoma pričakujemo dobre in neredko tudi odlične posnetke.

Zgornja stran pametnega telefona Honor 200 Pro Foto: Ana Kovač

Tudi sicer se Honor 200 Pro nima česa sramovati, kot smo že nakazali z dozdajšnjim opisom. Nekaj njegovih presežnikov se lahko povsem enakopravno meri z dražjimi modeli – morda bi si ga celo lahko predstavljali kot vmesno rešitev za nekoga, ki bi mu bila prva izbira Honor Magic6 Pro, a ni zanj pripravljen plačati njegove višje cene, saj si delita kar precej enakih dobrot.

Kaj nam je bilo všeč:

- portretni načini dela za prepoznavne portretne fotografije,

- zmogljiv akumulator z možnostjo hitrega polnjenja,

- lep in všečen zaslonski prikaz.

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena bi morda lahko bila malo nižja,

- polnilnik za hitro polnjenje standardno ni priložen