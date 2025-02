Arnes izbral ponudnika za gradnjo podatkovnega centra v Mariboru

Arnes je izbral ponudnika, ki bo v Mariboru vzpostavil podatkovni center, v katerem se bo med drugim nahajal novi superračunalnik. To je konzorcij družb NTR Inženiring, Advant in Energovat. Vrednost ponudbe brez davka je 14,8 milijona evrov, izhaja iz objave na portalu javnih naročil. Podatkovni center bi lahko testno začel delovati junija 2026.

Izbrana ponudba je bila obenem edina, ki je prispela na razpis, je razvidno iz torkove objave.

Predmet javnega naročila je projektiranje, gradnja in vzpostavitev Arnesovega podatkovnega centra v Mariboru, vključno z dobavo in vzdrževanjem tehnološke opreme.

Zakaj je potreben nov podatkovni center?

Podatkovni center bo na območju Dravskih elektrarn Maribor nastal v okviru potreb po nacionalni infrastrukturi za odprto znanost in bo naslovil izziv dolgoročne hrambe raziskovalnih podatkov, je zapisano na spletni strani Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes).

Podatkovni center bo namenjen dolgoročni hrambi raziskovalnih podatkov, prav tako pa se bo tam nahajal novi superračunalnik. Slovenija je prijavo na razpis skupnega podjetja EuroHPC za pridobitev visoko zmogljivega superračunalnika s tovarno umetne inteligence oddala v začetku tega meseca.

Kot poudarjajo na Arnesu, bo podatkovni center predstavljal pomemben vezni del infrastrukture za odprto znanost, v sklopu katere so v preteklih letih posodobili optično hrbtenico, s tem pa omogočili, da bo podatkovni center lahko služil tudi najzahtevnejšim organizacijam.

Za izgradnjo podatkovnega centra so ključna sredstva Evropske komisije iz načrta za okrevanje in odpornost ter skupna sredstva za digitalizacijo znanosti ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Elektrike žejen podatkovni center bo napajala tudi reka Drava

Podatkovni center bo neposredno priklopljen na bližnjo hidroelektrarno Mariborski otok, s čimer bo lahko izkoriščal energetski potencial reke Drave. Dolgoročni načrti obenem predvidevajo namestitev sončne elektrarne na strehi objekta.

Gradbeno dovoljenje za Arnesov podatkovni center v Mariboru še ni bilo izdano. So pa na Arnesu za STA pojasnili, da je dokumentacija popolna, prav tako je že plačan komunalni prispevek.

"Takoj ko pridobimo gradbeno dovoljenje, se lahko začne gradnja, kar bo predvidoma v naslednjih mesecih," so zapisali. Če bo vse potekalo po načrtih, pričakujejo, da bo podatkovni center testno začel delovati junija 2026.

V načrtu je prav tako gradnja podatkovnega centra v bližini testnega jedrskega reaktorja v okolici Ljubljane, kjer se bo nahajala kopija podatkov iz mariborskega centra. "Ljubljanski podatkovni center je vključen v obstoječ razpis, vendar gre za ločen sklop dokumentacije. Ta še ni bila oddana, zato bodo postopki tekli ločeno," so za STA pojasnili na Arnesu.

Glede časovnice izgradnje podatkovnega centra v Ljubljani so izpostavili, da ta še ni jasna. Najprej bo treba sprejeti občinski podrobni prostorski načrt za Reaktorski center Brinje, šele potem bodo lahko vložili vlogo za gradbeno dovoljenje.