10 najbolj pričakovanih iger leta 2024

1. Dragon’s dogma 2



Oboževalci franšize na nadaljevanje čakajo že 12 let! Drugi del jim bo omogočil raziskovanje razširjenega sveta v istem vesolju.

2. Princess Peach: Showtime

Nintendo bo princesko Peach po 20 letih spet postavil v vlogo protagonistke. Ta akcijska pustolovščina bo igralce postavila v vlogo mečevalca, kuharja, kungfu bojevnika, kavboja, ipd.

3. Ark 2



Igra Ark igralce postavi na neobljuden otok, poln dinozavrov, ter jih prisili v boj za preživetje. Drugi del franšize obljublja razširjen svet in presenetljivega junaka – Vina Diesla.

4. Bandle Tale: A League of Legends Story

Čeprav izvira iz sveta igre League of Legends, bo Bandle Tale precej drugačna izkušnja za igralce. Igra bo počasna in sproščena, liki in elementi pa pisani in prikupni.

5. Hades 2



Drugi del fraznšize Hades bo igralce postavil v vlogo Zagreusove sestre, glavni antagonist igre pa ne bo več Hades ampak Kronos – titan in bog časa.

6. Killer Klowns from Outer Space

Igra temelji na filmu z istim imenom, ki je izšel leta 1988. Igralcem obljublja krvavo in srhljivo izkušnjo, ki je ne bodo zlahka pozabili.

7. Neva



Igra za oboževalce platformerjev in osupljivih zgodb, ki se dotaknejo srca. Igralci se bodo postavili v vlogo dekleta Neve in se s pomočjo veličastnega volka podali na avanturo po umirajočem svetu.

8. Flintlock: The siege of dawn

V tej igri se bodo igralci spopadali z bogovi, v pomoč pa jim bodo puške, pištole, sekire in magija.

9. Foamstars



Peneča igra bo igralce oborožila z unikatnimi pištolami, ki namesto nabojev streljajo peno. Igralci se bodo spopadali v skupinah po štiri, z orožjem pa bodo lahko gradili ovire, ustvarjali spolzke površine ipd.

10. Funko fusion



Ustvarjalci priljubljenih figuric Funko bodo leta 2024 ustvarili igro, ki bo omogočala sodelovanje v skupinah do štiri igralce.

To je le deset od mnogo iger, ki bodo izšle letos. Ogrejte svoje prste in pripravite svojo najljubšo konzolo ali računalnik – 2024 bo pestro leto!