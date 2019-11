Zasegli največjo količino heroina v zgodovini samostojne Slovenije #foto

Uslužbenci finančne uprave (Furs) so prejšnji mesec v koprskem pristanišču zasegli največjo pošiljko heroina v zgodovini Slovenije. V enem od zabojnikov so skupaj odkrili kar 730 kilogramov prepovedane droge, ki je v Luko Koper prispela v zabojniku. Ta je v Koper prispel iz Irana, prejemnik pa je bilo podjetje iz madžarske Budimpešte. S prodajo bi storilci po ocenah policije lahko zaslužili tudi do 87 milijonov evrov.

Uslužbenci Fursa so zabojnik s pošiljko 29. oktobra pregledali z rentgenskim skenerjem. Ob analizi slike skeniranja se je pojavil sum glede mogočih nepravilnosti, zato so odredili še dodatno dokumentarno kontrolo pošiljke. Po pridobljenih dodatnih listinah so ugotovili, da je pošiljka dejansko prispela iz Irana, prejemnik pa je podjetje iz Madžarske.

V zabojniku odkrili 730 kilogramov heroina

V nadaljevanju postopka so odredili fizični pregled blaga, pri katerem je sodeloval tudi vodnik s službenim psom za odkrivanje prepovedanih drog. Pes je nakazal možnost, da so v zabojniku prepovedane droge. Podrobna fizična preiskava je pokazala, da nekateri zvitki polietilenske folije po teži odstopajo od preostalih.

V zabojniku je bilo skritih 1.421 zavojev s prepovedano drogo. Foto: generalna policijska uprava

Po pregledu enega od zvitkov so pristojni ugotovili, da so v notranjosti zavojčki z neznano snovjo. Preliminarni test za droge je nakazal na sum, da gre za prisotnost prepovedane droge heroin. Uslužbenci Fursa so zato obvestili pristojno koprsko policijsko upravo, ki je prevzela in vodila nadaljnje aktivnosti.

Policisti so z uslužbenci Fursa opravili podroben ogled kraja kaznivega dejanja. Pri kriminalističnem ogledu vsebine zabojnika so ugotovili, da je v njem 437 kolutov s PVC-folijo, od katerih jih je 42 odstopalo po teži. Pri podrobnejšem pregledu so kriminalisti odkrili, da je v njih skritih 1.421 zavojev s prepovedanim heroinom. Skupna teža zavojev s heroinom je bila slabih 730 kilogramov.

Največja zasežena pošiljka v zgodovini samostojne Slovenije

Kriminalisti so ugotovili, da je kriminalna združba iz Madžarske organizirala prevoz ladijskega zabojnika iz Irana prek ZAE oziroma Dubaja v koprsko pristanišče. Pošiljka je bila namenjena madžarskemu podjetju iz Budimpešte. V preiskavo so se vključili tudi madžarski preiskovalci, ki so v tem času na ozemlju Madžarske že izvajali preiskavo zoper znane osumljence, ki so pričakovali prihod večje količine prepovedanih drog.

Pošiljka zabojnika je bila namenjena madžarskemu podjetju iz Budimpešte. Foto: generalna policijska uprava

Preiskovalci so nato sprejeli odločitev o izvedbi tako imenovane nadzorovane pošiljke na razdalji Koper–Budimpešta, kamor je bil sporni ladijski zabojnik namenjen. Na podlagi ustreznih dovoljenj koprskega tožilstva je bila celotna količina prepovedane droge zasežena, v nadaljevanju pa ladijski zabojnik zapečaten, še prej pa vanj vstavljenih 134 zavojev s heroinom v skupni teži približno 70 kilogramov, skritih v kolutih s PVC-folijo.

Na podlagi odobrenih prikritih preiskovalnih ukrepov so kriminalisti v naslednjih dneh ugotovili, da je ladijski zabojnik prevzel prevoznik iz Madžarske, ki ga je odpeljal prek Slovenije na Madžarsko. Sporni zabojnik je bil od trenutka odvoza iz Luke Koper pa vse do prestopa državne meje na Madžarsko pod stalnim nadzorom slovenskih kriminalističnih enot. Zatem so spremljanje prevzeli madžarski varnostni organi. V tem primeru gre za količinsko največji zaseg heroina na ozemlju Slovenije od njene osamosvojitve.

S prodajo bi lahko zaslužili do 87 milijonov evrov

Lani so v Sloveniji skupaj zasegli 345 kilogramov heroina, medtem ko so letos zasegli že 751 kilogramov. Foto: generalna policijska uprava Analize zaseženega heroina v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju so pokazale, da je zasežena heroinska mešanica vsebovala približno 70 odstotkov heroina. Povprečna čistost heroina za ulično preprodajo znaša približno 12 odstotkov. To pomeni, da bi iz enega kilograma zaseženega visokokakovostnega heroina z redčenjem oziroma povečanjem volumna s primesmi lahko pridobili tudi do šest kilogramov heroina. Trenutna cena za kilogram heroina na slovenskem ilegalnem trgu se giblje med 15 in 20 tisoč evri, gram heroina v ulični prodaji pa se giblje od 20 do 40 evrov.

Na podlagi navedenih cen heroina na slovenskem ilegalnem trgu na policiji ocenjujejo, da bi storilci s grosistično prodajo lahko pridobili od 10 do 15 milijonov evrov, v primeru ulične prodaje pa tudi med 65 in 87 milijoni evrov protipravne premoženjske koristi. V Sloveniji je storilec kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami lahko sankcioniran z zaporno kaznijo od enega do deset let, v primeru storitve kaznivega dejanja v hudodelski združbi pa z od pet do 15 leti zapora.

Lani so v Sloveniji skupaj zasegli 345 kilogramov heroina, medtem ko so letos zasegli že 751 kilogramov. V omenjeno količino je vključena tudi prej navedena pošiljka. Lani so na policiji obravnavali 1.390 kaznivih dejanj in 4.458 prekrškov s področja prepovedanih drog, do 11. novembra letos pa 1.053 kaznivih dejanj in 3.292 prekrškov.