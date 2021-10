Zaradi spornega posnetka s hrvaško manekenko nogometaš v zapor

28-letni nekdanji nogometaš Domagoj R. je pravnomočno obsojen na 23-mesečno zaporno kazen zaradi snemanja seksa s hrvaško manekenko Tino Katanić in posredovanja posnetka tretji osebi, poroča Jutarnji list. Spomnimo, leta 2015 je v javnost prišel posnetek spolnega odnosa med Domagojem in dvema njegovima kolegom s Katanićevo, ki je bila takrat ena najbolj znanih hrvaških manekenk, vodila pa je tudi oddajo Lotto.

Obsodba šele po šestih letih

Hrvaška sodišča so potrebovala šest let za obsodbo nekdanjega nogometaša, ker se je ta vztrajno izmikal organom pregona. Leta 2016 je Domagoj R. tudi pobegnil iz Hrvaške in policija je za njim razpisala mednarodno tiralico. Na koncu so ga ujeli v Nemčiji in izročili Hrvaški, kjer so mu sodili tudi za različne poslovne prevare. Ob izreku sodbe so na sodišču poudarili, da bi kazen zaradi ostudnosti zločina morala biti višja, vendar ker je bil obtoženec leta 2014 (ko je posnetek nastal) star šele 21 let, je bilo sodišče bolj prizanesljivo.