Zaradi spora je 23-letnika z macolo udaril po glavi

Policija je bila v sredo popoldne obveščena o sporu na gradbišču v Črnem Kalu, v katerem je moški zaradi spora z macolo po glavi udaril 23-letnega državljana Kosova, ki prebiva v Sloveniji. Policisti so v četrtek prijeli 32-letnega tujega državljana. Danes dopoldne so ga s kazensko ovadbo za poskus uboja privedli k preiskovalnemu sodniku.

Triindvajsetletnika so z razpočno rano odpeljali v bolnišnico, po opravljenih razgovorih in zbranih obvestilih pa je policija v četrtek zjutraj prijela 32-letnega tujega državljana, ki prav tako prebiva v naši državi, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Po zaključenih policijskih postopkih so moškega s kazensko ovadbo za kaznivo dejanje poskusa uboja danes dopoldne privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.