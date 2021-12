Nesreča se je zgodila v okolici Majšperka, na cesti iz smeri naselja Trnovec proti Sestržam. 77-letnik je v blagem ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas in z vozišča ter trčil v zemljo. Vozilo se je prevrnilo in obstalo na kolesih, so sporočili s policije. Včeraj so jih iz UKC Maribor obvestili, da je voznik zaradi posledic prometne nesreče umrl v bolnišnici.

Gre za 23. smrtno žrtev na cestah na območju PU Maribor. V enakem obdobju lani so ceste vzele 15 življenj.