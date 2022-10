Zapeljal s ceste in v trčenju umrl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 20.23 so Policijsko upravo Murska Sobota obvestili, da je na cesti Cankova-Krašči v občini Cankova osebno vozilo zapeljalo s cestišča.

Na kraju so ugotovili, da voznik osebnega avtomobila ni vozil po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje, in zapeljal izven vozišča in na kraju trčenja umrl.

Voznik je ostal ujet v vozilu, s tehničnim posegom so ga rešili gasilci PGD Murska Sobota, ki so tudi razsvetljevali kraj nesreče.