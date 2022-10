Nemški multimilijonar skupaj z družino umrl v letalski nesreči

V soboto, dan po strmoglavljenju letala s šestimi ljudmi na krovu, so reševalci v vodah ob Kostariki našli trupla potnikov. Komunikacija z zasebnim letalom je bila prekinjena v petek okoli 18. ure po lokalnem času. Letalo je sicer vzletelo iz Mehike, namenjeno pa je bilo v mesto Puerto Limon na vzhodni obali Kostarike.

Iz obalne straže so potrdili, da so razbitine letala odkrili 28 kilometrov od letališča, kamor so bili potniki namenjeni. Po navedbah tiskovne predstavnice podjetja McFit so bili med ponesrečenci Schaller, njegova partnerica, dva otroka in neznan moški ter švicarski pilot.

Nemška javna televizija ARD je v raziskavi leta 2019 Schallerjevo premoženje ocenila na okoli 250 milijonov evrov. Triinpetdesetletni Schaller je bil izvršni direktor skupine RSG s sedežem na Bavarskem, ki ima v lasti verigo fitnesov McFit s studii v Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Poljskem in v Španiji.