Za spolni napad na mladoletnico dobil skoraj šest let zapora

Okrožno sodišče v Murski Soboti je 24-letnika, obtoženega spolnega napada mladoletne sorodnice, obsodilo na zaporno kazen petih let in devet mesecev. To je precej višja kazen kot bi jo sicer prejel, če bi na predobravnavnem naroku krivdo priznal, poročajo mediji.

Po poročanju časnika Večer je tožilstvo 24-letnika obremenilo, da je ob prehodu v novo leto v Murski Soboti spolno občeval s svojo 13-letno sorodnico. Moškemu je policija prišla na sled, potem ko se je mladoletnica po pomoč obrnila na društvo, ki svetuje žrtvam nasilja. Kriminalisti so nato med preiskavo ugotovili, da jo je obtoženi spolno zlorabil že pet let prej, ko je bila stara komaj osem let. Tožilstvo je tako obtoženemu očitalo dva spolna napada, še poroča Večer.

V primeru priznanja bi dobil pol nižjo kazen

Tožilstvo je obtoženemu v primeru priznanja krivde ponudilo 41 mesecev zaporne kazni. 24-letnik se je sicer pred časom želel pogoditi s tožilstvom, pri čemer pa bi priznal le zadnje očitano mu kaznivo dejanje, tisto izpred petih let pa ne, poročajo Slovenske novice. Vodja okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti Drago Farič je za časnik sicer že pred vložitvijo obtožnice potrdil, da je obtoženi "v bistvu povratnik, saj je istovrstno dejanje storil pred petimi leti zoper isto oškodovanko".

Murskosoboški okrožni sodnik je tako sklenil, da si obtoženi zasluži 69 mesecev zaporne kazni, in sicer dobra tri leta za zadnje, dobri dve leti pa za prvo posilstvo. Sodba sicer še ni pravnomočna, a se je sodišče odločilo, da obtoženi do takrat ostaja v priporu, še poročajo Slovenske novice.

Kazenski zakonik za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, sicer predpisuje kazen od treh do osmih let zapora.