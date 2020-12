Z vozilom zadel mladoletnico in pobegnil s kraja nesreče

Do omenjene prometne nesreče s pobegom je po navedbah novogoriške policijske uprave prišlo v torek ob 18.25. Policisti so ugotovili, da je za zdaj še neznani voznik osebnega avtomobila vozil iz Dombrave proti Volčji Dragi in v neposredni bližini enega od podjetij v omenjenem naselju v desnem preglednem ovinku zapeljal v levo na nasprotno smerno vozišče in nato na pločnik, kjer je z avtom zadel mladoletno peško, ki je po pločniku hodila proti Dombravi.

Neznani voznik je po nesreči s kraja z avtomobilom z nezmanjšano hitrostjo odpeljal proti Volčji Dragi, ne da bi se zaustavil na kraju nezgode oziroma bi o tem obvestil policijo. Mladoletnica je v trčenju z avtomobilom utrpela lahke telesne poškodbe, kasneje pa je poiskala zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici.

Policisti pozivajo voznika, naj se jim javi

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče novogoriški policisti pozivajo udeleženega neznanega voznika avtomobila in vse, ki bi lahko policiji glede prometne nesreče nudili koristne informacije, da se zglasijo na novogoriški postaji prometne policije ali pokličejo na številko postaje 05 393 41 00 oziroma pišejo na elektronski naslov ppp_nova_gorica.pung@policija.si. Voznik in morebitne priče se zglasijo tudi na katerikoli drugi najbližji policijski postaji ozirom pokličejo 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.