53-letnici letos zasegli že tri vozila

Novomeški policisti so v torek 53-letni voznici z območja Metlike že tretjič letos zasegli avtomobil. Večkratna kršiteljica je v vseh primerih vozila neregistrirana vozila in brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Policisti so med kontrolo prometa v Birčni vasi ustavili voznico, ki sprva ni upoštevala njihovih znakov. Med postopkom so ugotovili, da gre za 53-letno večkratno kršiteljico cestnoprometnih predpisov z območja Metlike, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozila je avtomobil, ki ni bil registriran, tehnično brezhiben in zavarovan, na njem pa so bile nameščene ukradene registrske tablice.

Zaradi številnih kršitev so ji izdali plačilni nalog, zasegli avtomobil in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za vse kršitve je predpisana globa v višini 3.520 evrov. To je sicer že tretji avtomobil, ki so ga letos zasegli 53-letni kršiteljici, poroča STA. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so tamkajšnji policisti letos kršiteljem cestnoprometnih predpisov zasegli 428 vozil, kar je 17 odstotkov več kot lani. V večini primerov so jih zasegli zaradi neveljavnih vozniških dovoljenj, pogosto pa so bili kršitelji tudi pod vplivom alkohola, piše STA.