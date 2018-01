Z motornimi sanmi je zapeljal v smrt

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je včeraj okoli 21. ure pri rekreativni vožnji z motornimi sanmi na Golteh pri Mozirju smrtno poškodoval en človek.

Poleg reševalcev so posredovali tudi gasilci, ki so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, nudili pomoč pristojnim službam pri ogledu mesta nesreče in prenesli truplo do vozila pogrebne službe, še poroča uprava za zaščito in reševanje.