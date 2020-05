Z avtomobilom trčil v drog z zastavo sredi krožišča #foto

Posredovali so gasilci Gasilske brigade Ljubljana ter prostovoljni gasilci iz Grosuplja in Šmarja - Sapa, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili prvo pomoč poškodovanemu vozniku ter posuli razlite motorne tekočine, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci ljubljanskega kliničnega centra in jo prepeljali v bolnišnično oskrbo.

Foto: Bralec