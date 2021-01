Vozniku zasegli prepovedano konopljo in gumijevko

Policisti iz Gorišnice so v četrtek zjutraj ustavili 32-letnega voznika tovornega vozila, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja in najverjetneje tudi pod vplivom prepovedanih drog. Še isti dan so možje v modrem pri njem opravili hišno preiskavo, v okviru katere so našli manjše količine konoplje in gumijevko, ki spada med hladna orožja.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, je policijska patrulja tovorno vozilo ustavila ob 7. uri v naselju Grlinci. Med postopkom so policisti ugotovili, da je 32-letni voznik vozil v času, ko mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Zaradi suma, da je voznik vozil pod vplivom prepovedanih drog, so mu odredili strokovni pregled, ki pa ga je odklonil, poroča STA.

Med hišno preiskavo našli manjšo količino konoplje in gumijevko

Zaradi posesti gumijevke bodo policisti zoper kršitelja uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku. Foto: PP Gorišnica Policisti so vozniku nato zasegli vozilo. Zaradi vožnje v času, ko mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, in odklona strokovnega pregleda so zoper voznika podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču. Na podlagi pridobljene odredbe sodišča so policisti še isti dan pri njem opravili hišno preiskavo, saj so sumili, da poseduje prepovedano drogo.

Med hišno preiskavo so našli dve manjši vrečki s posušenimi rastlinskimi delci, za katere sumijo, da so prepovedana droga konoplja, digitalno tehtnico in gumijevko. Vse to so mu zasegli. Kršitelj ima v posesti še več kosov drugega orožja (imitacije orožja, airsoft opremo in podobno), za katere pa dovoljenje po zakonu o orožju ni potrebno.

Zaradi posesti gumijevke bodo policisti zoper kršitelja uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku. V zvezi z zasegom prepovedane droge bodo uvedli kazenski postopek, so še sporočili z mariborske policijske uprave.