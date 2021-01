Eksplozija na avtobusni postaji v Celju. Poškodovane tri osebe. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na glavni avtobusni postaji v Celju je danes malo po poldnevu prišlo do eksplozije. Ranjene so tri osebe, ki naj ne bi utrpele hujših poškodb. Kaže, da je eksplozijo povzročilo uhajanje plina.

Kot so sporočili celjski policisti, so bili o eksploziji obveščeni ob 12.31. Vzrok eksplozije še ni potrjen, ne izključujejo pa možnosti, da je do eksplozije prišlo zaradi napake na plinski napeljavi.

Ogled kraja nesreče, ki sta se ga udeležila tudi državni tožilec in preiskovalni sodnik, poteka. Policija bo več podatkov sporočila pozneje.

Občane pozivajo, naj se ne zadržujejo v bližini kraja eksplozije.

S celjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da je zaradi izrednega dogodka do preklica zaprta Mariborska cesta v Celju v okolici nove avtobusne postaje.

Foto: STA

Foto: STA