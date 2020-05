Vlak trčil v vozilo, poškodovanih k sreči ni bilo

Kot so zapisali, so na kraju nesreče ugotovili, da je 61-letni voznik osebnega avtomobila iz Postojne zapeljal čez železniški prehod. Po njegovi izjavi se je v času, ko je bil na tirih, zapornica spustila med vozilo in lahki priklopnik. S sinom sta poskušala priklopnik odpeti, med umikanjem vozila s tirov pa je pripeljal vlak in trčil v sprednji del vozila.

Vozniku so policisti izdali plačilni nalog po členu zakona o pravilih cestnega prometa, ki ureja vožnjo z vozilom na prehodu ceste čez železniško progo, poroča STA.