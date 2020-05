S streli skušali doseči odstop od prijave zoper nekdanjega delodajalca

Trije moški so se v petek pripeljali na dvorišče stanovanjske hiše na ormoškem območju in tam z uporabo strelnega orožja poskušali doseči, da bi tam stanujoči odstopil od prijave zoper nekdanjega delodajalca, ki jo je podal na Finančni upravi RS. Najmanj dvakrat so ustrelili v hišo, v kateri sta se takrat med drugim nahajala žena in otrok.

"Z namenom izsiljevanja, zastraševanja in prisiljenja k storitvi oz. opustitvi drugega dejanja so osumljeni ogrozili življenje in telo tam stanujočih, saj je eden izmed osumljencev s strelnim orožjem nameril in najmanj dvakrat ustrelil neposredno v stanovanjsko hišo, v katero se je tik pred tem zatekla oškodovančeva žena," so danes po pisanju STA sporočili z mariborske policijske uprave.

V času streljanja so se v hiši nahajale tri osebe, in sicer dva odrasla in en otrok, nihče pa pri tem ni utrpel telesnih poškodb. Po dejanju so osumljeni zbežali s kraja dejanja, a so jih policisti izsledili na območju Maribora, kjer so jim odvzeli prostost in jih pridržali.

Vsi osumljeni so bili v nedeljo s kazensko ovadbo privedeni na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper vse odredil pripor.

Po navedbah policije so utemeljeno osumljeni storitve kaznivih dejanj izsiljevanja in povzročitve splošne nevarnosti. Za ti kaznivi dejanji je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora, še navaja STA.