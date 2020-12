Pijani 30-letni voznik grozil policistoma

Policisti so v nedeljo zvečer v Oseku v Slovenskih goricah ustavili 30-letnega voznika neregistriranega osebnega avtomobila. Vozilo je bilo na sprednji strani označeno z eno, na zadnji pa z drugačno registrsko tablico. Moški je vozil pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja, policistom pa je, potem ko so mu odredili zaseg vozila, grozil.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, je preskus alkoholiziranosti pokazal, da je imel voznik v organizmu 0,51 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

V skladu s predpisi so mu zasegli osebni avtomobil, ko so ga s tem seznanili, pa je voznik policistoma začel groziti in se do njiju nedostojno vesti. Ker njunih opozoril in ukazov ni upošteval, sta ga vklenila in ga do konca postopka pridržala v intervencijskem vozilu.

Zoper voznika bodo zaradi vožnje pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, za preostale prekrške pa so mu izdali plačilni nalog. Hkrati so tako njemu kot sopotnici izdali plačilni nalog zaradi neuporabe zaščitne maske, zoper mladoletnega sopotnika pa bodo iz istega razloga podali obdolžilni predlog.